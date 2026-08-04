Atac cu drone în Marea Neagră: Două nave de marfă civile, lovite după ce au plecat din Rusia. Avertisment dur de la Ankara

Două nave comerciale turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră imediat după plecarea din portul rusesc Novorossiisk. Unul dintre vase a fost filmat în flăcări, în largul mării, potrivit Euronews.com și Reuters.

Prima navă a fost lovită de o dronă luni seară. Nava „Nadezhda” naviga de la Novorossiisk către portul Samsun din nordul Turciei când a fost atacată la aproximativ 20 de mile marine de port, a declarat autoritatea maritimă turcă într-un comunicat.

Toți cei 22 de membri ai echipajului au fost evacuați în Rusia, inclusiv trei răniți grav, în timp ce un incendiu a cuprins prova navei de marfă.

Ulterior, în cursul aceleiași nopți, fost atacată succesiv și cea de-a doua navă, „Yasar”.

Ambele ambarcațiuni, deși deținute de companii turcești, navighează sub pavilioane străine: „Yasar” sub pavilion panamez și „Nadezhda” sub pavilion camerunez, potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic.

Imagini cu unul dintre vase în flăcări a fost publicat pe canalul de YouTube al Reuters.

Ankara a condamnat atacurile

Dacă la sfârșitul lunii mai, după un atac cu drone asupra unei nave de marfă turcești, Ankara a avertizat cu privire la o „escaladare necontrolată” în regiunea Mării Negre, marți, oficialii turci au reacționat din nou cu fermitate.

„Suntem profund îngrijorați de escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil în ciuda numeroaselor noastre avertismente”, a declarat Ministerul de Externe al Turciei.

Instituția a mai precizat că situația membrilor echipajului evacuați sau răniți de la bordul celor două nave „este monitorizată îndeaproape”

De câteva săptămâni, Rusia și Ucraina își intensifică atacurile asupra navelor de marfă. La sfârșitul lunii iunie, o navă de pescuit turcă a fost atacată în Marea Neagră, în apropierea coastei Crimeii, atac soldat cu un mort și patru răniți.