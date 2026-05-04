Atac cu rachete în Emiratele Arabe Unite, primul de la armistițiul dintre SUA și Iran, din 9 aprilie

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunţat luni că a interceptat trei rachete provenind din Iran deasupra apelor teritoriale ale ţării, în timp ce o a patra rachetă a căzut în mare, relatează CNN, preluată de News.ro.

Acestea sunt primele interceptări de rachete de când EAU şi-au declarat spaţiul aerian liber de ameninţări pe 9 aprilie, ceea ce a coincis cu începutul armistiţiului dintre SUA şi Iran.

„Au fost detectate patru rachete de croazieră venind dinspre Iran către ţară. Trei rachete au fost interceptate cu succes deasupra apelor teritoriale ale ţării, în timp ce o alta a căzut în mare”, a declarat Ministerul Apărării.

EAU a trimis alerte pe telefoanele mobile avertizând asupra potenţialelor ameninţări cu rachete în mai multe emirate, inclusiv la Dubai şi în capitala Abu Dhabi.

Înainte de interceptări, EAU a declarat că sistemele sale de apărare aeriană răspund la o ameninţare cu rachete, îndemnând cetăţenii să rămână într-un „loc sigur”.