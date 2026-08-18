Atac de amploare cu peste 600 de drone ucrainene asupra Moscovei, anunță oficialii ruși

Sistemele de apărarea rusești au doborât 180 de drone în regiunea Moscovei în timpul nopții, a declarat marți dimineață primarul capitalei, Serghei Sobianin, în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene asupra orașului, relatează Reuters și AFP.

Primarul Moscovei a anunțat marți dimineață că cel puțin 620 de drone au fost lansate împotriva regiunii capitalei ruse în timpul nopții, în timp ce guvernatorul regional Andrei Vorobiov a anunțat că există trei răniți, printre care și o fetiță de 10 ani.

Dronele au lovit un depozit al companiei ruse de comerț electronic Wildberries și alte obiective din apropierea Moscovei, a declarat Vorobiov.

Wildberries, o țintă frecventă a atacurilor de la Kiev după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, a declarat într-un comunicat că depozitul a suferit daune minore după ce resturi de drone au lovit un perete al clădirii.

În total, 620 de drone s-au îndreptat către regiunea din jurul capitalei ruse între începând de luni seară până marți, la ora locală, potrivit lui Sobianin, iar autoritățile de la Moscova au restricționat temporar zborurile pe aeroporturi.

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