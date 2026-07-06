Atac fără precedent al lui JD Vance la adresa Londrei: Țara a fost trădată, politica e în dezintegrare

Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că Marea Britanie a fost „dezamăgită de conducerea sa de multă vreme”, după demisia premierului Keir Starmer, potrivit Euronews.com.

Într-un interviu acordat ziarului The Sunday Times, Vance a declarat că „politica britanică pare să fie într-o stare de dezintegrare”, deși a calificat Marea Britanie drept „uimitoare”.

„Oamenii cer cu insistență o schimbare structurală semnificativă”, a spus JD Vance. „Sper că Andy Burnham — și, dacă nu el, atunci altcineva — va reuși să o realizeze. Pentru că Marea Britanie este o țară atât de frumoasă, un loc atât de uimitor”.

Andy Burnham, fostul primar din Greater Manchester și proaspăt ales deputat, este favorit să devină următorul prim-ministru după demisia lui Keir Starmer, care va rămâne în funcție până la numirea unui succesor, după ce a cedat presiunilor generate de rezultatele dezastruoase ale alegerilor locale din mai.

Vance a mai spus că speră ca, indiferent cine va fi următorul prim-ministru, acesta să găsească „o soluție pentru a readuce Marea Britanie pe drumul cel bun”.

Și președintele Donald Trump l-a criticat pe Starmer pentru politicile sale, dar și pentru faptul că fostul premier britanic a refuzat să susțină poziția SUA împotriva Iranului. „A eșuat lamentabil în două chestiuni foarte importante: imigrația și energia”, a scris Trump pe Truth Social, pe măsură ce plecarea lui Starmer părea iminentă.

Tensiuni între SUA și liderii europeni

JD Vance a intrat adesea în conflict cu liderii europeni, acuzându-i că restricționează libertatea de exprimare și că nu fac suficient pentru a combate imigrația.

În cadrul unui discurs ținut la Conferința de Securitate de la München, vicepreședintele SUA a criticat vehement „comisarii” Uniunii Europene și a afirmat că Europa se îndepărtează „de unele dintre valorile sale cele mai fundamentale”.

Ulterior, pe fondul protestelor izbucnite în Marea Britanie în urma uciderii studentului Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, Vance a criticat dur „elitele europene” și politicile de migrație printr-o postare pe rețeaua X. El a spus că tânărul ar fi trebuit să fie încă în viață dacă elitele europene „ar fi rezistat în fața politicii de ură de sine și a invaziei în masă a migranților”.

Tensiunile dintre SUA și Europa s-au accentuat și pe fondul demersurilor lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda din motive de apărare națională. Președintele american susține că Washingtonul trebuie să cumpere teritoriul danez deoarece, în caz contrar, „o vor face China sau Rusia”.