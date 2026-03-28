Atac iranian asupra unui port din Oman, care a fost „imediat” evacuat
Compania daneză de transport maritim Maersk a anunțat sâmbătă că portul Salalah din Sultanatul Oman, afectat în cursul zilei de un atac cu drone, a fost „imediat” evacuat și că operațiunile sale au fost suspendate pentru 48 de ore, transmite AFP.
Autoritățile sultanatului precizaseră anterior că atacul a rănit un muncitor și a provocat pagube ușoare în acest port, unul dintre cele mai importante din țară.
Imagini apărute online arată un nor de fum deasupra portului:
Portul este administrat de o filială a Maersk, APM Terminals. Acesta fusese deja afectat de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu și mai fusese nevoit să-și suspende operațiunile.
Armata iraniană a anunțat sâmbătă că a atacat o navă logistică americană în apropierea portului Salalah, unul dintre principalele porturi din Sultanatul Oman.
„O navă logistică care sprijină armata americană agresivă a fost ținta forțelor armate ale Republicii Islamice Iran la o distanță considerabilă de portul Salalah, din Oman”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului militar central al Iranului, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.