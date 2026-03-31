Atac iranian cu drone în Dubai. Un petrolier uriaș, lovit în portul din Emirate

Un incendiu izbucnit la bordul unui petrolier kuweitian de mari dimensiuni, încărcat la maxim, care a fost lovit luni într-un atac iranian în zona de ancoraj a Portului Dubai, a fost stins, au declarat autoritățile, transmite Reuters.

Aparentul atac asupra petrolierului Al Salmi este doar cel mai recent dintr-o serie de lovituri asupra navelor comerciale cu rachete sau drone aeriene și maritime explozive în Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, de când SUA și Israelul au lansat operațiunile militare împotriva Iranului pe 28 februarie.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a declarat marți dimineață că Al Salmi a fost lovit într-un atac iranian în timp ce era ancorat în portul Dubai din Emiratele Arabe Unite, provocând avarii navei și un incendiu la bord. Compania a avertizat asupra unei posibile scurgeri de petrol în apele din jur, potrivit agenției de știri de stat kuwaitiană KUNA.

Autoritățile din Dubai au declarat că echipele maritime de stingere a incendiilor au reușit să lichideze flăcările provocate de atacul cu drone și au continuat să evalueze situația, adăugând că nu au fost raportate victime și că toți cei 24 de membri ai echipajului sunt în siguranță.

Prețul petrolului a crescut după atac

Contractele futures pe țițeiul Brent au crescut cu peste 2%, la 115,17 dolari pe baril, în primele ore ale sesiunii asiatice, după știrea atacului asupra petrolierului din Dubai, dar au înregistrat o ușoară scădere după ce Wall Street Journal a relatat că președintele Donald Trump este dispus să pună capăt războiului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Țițeiul Brent se îndreaptă spre o creștere de 59% în martie, cea mai mare creștere lunară înregistrată vreodată, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Se lucrează la evaluarea daunelor suferite de petrolier, a declarat KPC, care, conform datelor Lloyd’s List Intelligence, este compania-mamă a proprietarului înregistrat și a operatorului comercial al Al Salmi.

Petrolierul se îndrepta către China

Petrolierul era încărcat cu 2 milioane de barili de țiței din Kuweit și Arabia Saudită, conform datelor de la Lloyd’s și TankerTrackers. Lloyd’s a indicat destinația ca fiind Qingdao, China.

Oficialii iranieni nu au putut fi contactați imediat de Reuters pentru a comenta informațiile.

Luni dimineață, o navă container deținută de Grecia, situată în largul coastei Ras Tanura din Arabia Saudită, a raportat două incidente separate în care proiectile au lovit apa în apropierea navei, au declarat experți în securitate maritimă.

Un reprezentant al navei Express Rome, sub pavilion liberian, a raportat că două proiectile necunoscute au căzut în apă în apropierea navei de containere, la aproximativ 22 de mile marine (40,7 km) nord-est de Ras Tanura. Incidentele au avut loc la un interval de o oră unul de celălalt, iar echipajul se află în siguranță, a precizat grupul britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

Garda Revoluționară Islamică a afirmat anterior că a atacat nava Express Rome pe 11 martie, a declarat Vanguard.

Operatorul navei Express Rome nu a făcut imediat niciun comentariu. Niciun grup nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacul asupra petrolierului sau pentru proiectile.