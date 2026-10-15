Atac la cluburile din SuperLiga: „Salariile sunt doar pe hârtie. Noi nu sărim calul”

Dan Bobouțanu, primar al municipiului Hunedoara și conducător al echipei locale, a criticat politica salarială din fotbalul românesc și cluburile care promit contracte mari, dar nu își plătesc jucătorii la timp.

Aflată pe locul 7 în SuperLiga din postura de nou-promovată, cu 16 puncte după 11 etape, Corvinul are cel mai mic buget de salarii din campionat, însă Bobouțanu afirmă că clubul își respectă toate plățile.

„Avem bugetul cel mai mic de salarii din prima ligă, avem cei mai mulți necunoscuți la echipă și avem titulari și jucători care au fost cu noi în Liga 3. Noi nu sărim calul cu salariile, că ăla dă 10.000, ăla dă 12.000. Pe hârtie, toți dau, pe hârtie a dat și Hermannstadt și a rămas cu datorii la jucători, la fel și Buzăul, FC Craiova.

Albu, ultimul jucător, a fost la toate trei și ne zicea băiatul că are de recuperat. La noi nu există datorii, pe 14 ale lunii se plătește tot. O dată în 10 ani nu a fost o întârziere”, a declarat Bobouțanu, potrivit sptfm.ro.

Dan Bobouțanu: „Salariile sunt doar pe hârtie și este altceva în spate”

Edilul a remarcat și lipsa de performanță europeană a echipelor cu bugete mari. El a amintit de episodul din turul 1 preliminar al Europa League, sezonul 2024/25, când, din postura de câștigătoare a Cupei României, Corvinul a eliminat formația maghiară Paksi, scor general 4-2.

„Eu spun că la alte cluburi și-au băgat mâna la borcanul cu miere și s-au lins mulți pe degete. Nu e normal să ai jucători plătiți cu zeci de mii de euro și tu să nu ai rezultate în Europa, nu treci nici de turul 1.

Fotbalul are nevoie de principii corecte. Cred că salariile sunt doar pe hârtie și este altceva în spate, asta e părerea mea. Noi, când am trecut de vicecampioana Ungariei, aveam buget de salarii pentru toată echipa cât lua Florinel Coman la FCSB, 35.000 de euro lunar”, a încheiat primarul din Hunedoara.