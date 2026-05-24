Atac masiv peste noapte asupra Kievului. Imaginile care arată că rușii au tras probabil și cu Oreșnik

Ucraineni privind cum arde o clădire după un atac rusesc masiv în dimineața zilei de 24 mai. Foto: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Rusia a lovit duminică capitala ucraineană Kiev cu un val masiv de rachete și drone care au avariat clădiri rezidențiale și școli, ucigând cel puțin o persoană, potrivit oficialilor locali citați de Reuters.

Exploziile s-au auzit în tot orașul la scurt timp după ora 1:00 (aceeași oră în România), la scurt timp după ce forțele aeriene ucrainene au avertizat că Rusia ar putea lansa o rachetă balistică cu rază medie de acțiune de tip Oreșnik.

Forțele aeriene ucrainene nu au răspuns imediat la întrebarea dacă o rachetă Oreșnik a lovit vreo țintă în timpul atacului.

Mai multe conturi de X care urmăresc din surse deschise armamentul folosit în războiul din Ucraina au spus că imaginile de peste noapte arată probabil submunițiile Oreșnik.

Video footage from earlier tonight shows the likely impact of submunitions from a Russian “Oreshnik” Intermediate-Range Nuclear-Capable Ballistic Missile, equipped with a Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (MIRV), in the vicinity of the Ukrainian city of Bila… pic.twitter.com/kF7LBcMYqZ — OSINTdefender (@sentdefender) May 24, 2026

Russian forces appear to have struck Ukraine’s capital, Kyiv, with an Oreshnik intermediate-range ballistic missile.



Seen here, Oreshnik submunitions rain down on Kyiv. pic.twitter.com/pd2wNmiz5Z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 23, 2026

Avertismentul lui Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski avertizase de sâmbătă că Rusia pregătește un atac împotriva Ucrainei cu Oreșnik, citând informații de la serviciile de informații din Ucraina, SUA și Europa.

Rusia a lovit deja Ucraina de două ori cu o astfel de rachetă, despre care președintele rus Vladimir Putin a susținut că este imposibil de interceptat datorită vitezei sale care ar fi de peste 10 ori mai mare decât viteza sunetului.

Avertismentul lui Zelenski a venit după ce Putin a ordonat armatei sale să pregătească opțiuni de represalii împotriva Ucrainei pentru un atac cu drone asupra unui cămin studențesc din regiunea ocupată Luhansk,, vineri.

Armata ucraineană a negat acuzațiile și a declarat că a vizat o unitate rusă de comandă a dronelor.

Cel puțin un mort și 20 de răniți în Kiev

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat pe Telegram că o persoană a fost ucisă după ce o clădire rezidențială de nouă etaje din cartierul central al capitalei, Shevchenko, a fost lovită. Serviciile de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a stinge incendiul, a spus el.

În același cartier, mai multe persoane au rămas blocate într-un adăpost antiaerian al unei școli după ce un atac a blocat intrarea cu moloz, a spus Klitschko. Se crede că mai multe persoane au rămas blocate într-un adăpost dintr-un centru de afaceri din Shevchenko, a declarat șeful administrației militare a orașului.

Potrivit administrației militare a orașului, 20 de persoane au fost rănite în atacul din timpul nopții.

Alte trei persoane au fost rănite în regiunea Kievului, potrivit guvernatorului Mykola Kalashnyk.

Imaginile postate pe rețelele de socializare au confirmat că atacul asupra Kievului a fost unul de amploare.

This may be the most infernal night in Kyiv since the start of the full-scale war. Dozens of ballistic missiles, crusie missiles, hypersonic missiles and drones attacking the capital non-stop. Explosions are so loud, that the ground is shaking. Just praying that everyone sees the… pic.twitter.com/xdtN1rEKul — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) May 24, 2026