Atac nocturn cu drone la granița României. Elicopter MApN trimis să monitorizeze ținte aeriene

Autorităţile au emis, în noaptea de joi spre vineri, un nou mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, după noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniţei. Un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române a monitorizat ţinte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina, a precizat MApN.

„În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situaţiei aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina”, a anunţat, vineri dimineaţă, MApN, potrivit News.ro.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 03:47. Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea”, a precizat ministerul.

Potrivit ISU Tulcea, în urma transmiterii mesajului RO-Alert, instituţia nu a fost alertată pentru a interveni cu echipajele operative şi nici nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

„Reiterăm faptul că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse însă, în acest context geopolitic, pregătirea şi informarea populaţiei este importantă! Siguranţa fiecăruia dintre noi începe cu autoprotecţia şi cu aplicarea unor măsuri minime ce trebuiesc luate în primele momente de la primirea mesajelor de alertare. Citiţi cu atenţie mesajele primite, adoptaţi măsurile de autoprotecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia o impune, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 dacă observaţi că din spaţiul aerian cad obiecte, ori dacă siguranţa şi integritatea vă este pusă în pericol”, a transmis ISU Tulcea.