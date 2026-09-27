Atac sângeros cu AK-47 într-un local din Africa de Sud: 32 de morți și răniți / Suspecții au fugit

Poliția sud-africană a anunțat duminică că a demarat o operațiune de căutare mai multor atacatori care au ucis 17 persoane și au rănit alte 15 într-un incident armat ce a avut loc într-o tavernă din localitatea Wedela, situată la sud-vest de Johannesburg, potrivit Reuters.

Serviciile medicale de urgență au declarat decesul a 13 bărbați și 4 femei la fața locului, iar motivul atacului nu este cunoscut, a precizat Serviciul de Poliție din Africa de Sud într-un comunicat publicat pe X.

„Se pare că suspecții erau înarmați cu puști AK-47 și pistoale”, se menționează în comunicat cu privire la incidentul armat, care a avut loc sâmbătă, în jurul orei 21:30 (22:30 în România), în provincia Gauteng.

Alte cincisprezece victime cu răni prin împușcare au fost transportate la unități medicale, a precizat poliția.

Nu s-a efectuat nicio arestare, se menționează în comunicat.

Suspecții ar fi vizat barul, deschizând focul asupra clienților care consumau băuturi pe terasă și apoi intrând în interior pentru a continua să tragă, a spus poliția.

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