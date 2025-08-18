Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni

Un atac aerian al armatei ruse asupra unei zone rezidențiale din Harkov a ucis trei persoane, printre care un copil mic, și a rănit alte 17, au declarat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele Unite presează Kievul să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului început de Moscova, informează Reuters.

Un atac cu drone a ucis luni dimineața un băiețel de doi ani în al doilea oraș ca mărime din Ucraina, după ce în noaptea precedentă a avut loc un atac cu rachete balistice, a declarat Oleh Sinehubov, guvernatorul regiunii Harkov, pe Telegram.

Numărul răniților în atacul de la Harkov „crește continuu”, a adăugat Sinehubov.

Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise și 17 rănite în ambele atacuri, printre care șase copii cu vârste cuprinse între șase și 17 ani.

„O femeie tocmai a fost salvată de sub dărâmături: este în viață”, a scris Terekhov într-o postare de luni dimineață, avertizând că ar putea fi mai multe persoane blocate sub dărâmături.

Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, lângă granița cu Rusia, a fost ținta unor atacuri regulate cu drone și rachete rusești de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Atacul anterior cu rachete balistice asupra orașului a spart aproximativ 1.000 de ferestre, a spus Sinehubov. Unii locuitori au fost evacuați, a declarat serviciul de urgență al Ucrainei pe Telegram.

Martorii au declarat pentru Reuters că au văzut medici care acordau îngrijiri locuitorilor pe stradă și salvatori care inspectau pagubele din clădirile rezidențiale.

Două persoane au fost rănite în atacurile Rusiei asupra regiunii adiacente Sumî, care au avariat și cel puțin 12 case și o instituție de învățământ, au declarat autoritățile ucrainene.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hrihorov, șeful administrației regionale, pe Telegram.

Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent armele folosite de Rusia. Ambele tabere susțin că nu vizează civili.

Președintele SUA Donald Trump, care s-a întâlnit vineri omologul său rus Vladimir Putin în Alaska pentru discuții menite să pună capăt războiului, a îndemnat Kievul să încheie un acord cu Moscova, afirmând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”.

Zelenski urmează să se vadă cu Trump luni, de la ora 20.15, ora României. După aproximativ două ore, liderul american are programată o întrevedere și cu liderii europeni, potrivit Casei Albe.