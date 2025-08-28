Atac ucrainean cu drone asupra teritoriului rus. Două rafinării au luat foc

Incendii la două rafinării din Rusia după un atac cu drone Foto: captură video X

Un atac pe scară largă cu drone efectuat de Ucraina asupra teritoriului rusesc, în cursul nopții, a lovit rafinăria Novokuibyshevsk din regiunea Samara și rafinăria Afipsky din Krasnodar, relatează publicația ucraineană Kyiv Independent care citează presa locală din aceste regiuni. Ambele au fost cuprinse de flăcări, potrivit unor imagini apărute pe Telegram.

Ministerul rus al Apărării a transmis că forțele sale au doborât 102 drone ucrainene în diferite regiuni în cursul nopții, inclusiv 21 deasupra regiunii Samara și 18 deasupra Ținutului Krasnodar.

Rafinăria Novokuibyshevsk, situată la aproximativ 900 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, are o capacitate de producție de 8,3 milioane de tone metrice de petrol pe an. Ea și-a oprit producția la începutul lunii august, după ce a fost avariată de atacuri cu drone ucrainene.

The 6th largest oil refinery in Russia is burning this morning, after what locals say was a series of 17 drone strikes.



The Novokuibyshevsk refinery had capacity of 3% of Russia’s overall refining capacity, at 8.3 million M tons/year. pic.twitter.com/eDgfbCeyyZ — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 28, 2025

Canalul rusesc de Telegram Astra a publicat fotografii și înregistrări video ale unui incendiu de mari proporții pe teritoriul rafinăriei Novokuibyshevsk. Imaginile arată explozii, fum gros și flăcări uriașe ridicându-se din incintă.

În Krasnodar, locuitorii au raportat șase până la opt explozii puternice, iar resturile unor drone căzute au provocat un incendiu la rafinărie, potrivit canalului de Telegram Shot.

Rafinăria de petrol este situată în sud-vestul Rusiei, într-o regiune ce se învecinează cu Crimeea ocupată de ruși, la aproximativ 370 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Un „atac masiv cu drone” a lovit, de asemenea, facilități de transport și logistică din regiunea Volgograd, a declarat guvernatorul Andrei Bocharov. El a susținut că resturile unei drone au provocat un incendiu la un depou de locomotive din orașul Petrov Val.

Rafinăria Novokuibyshevsk este operată de compania petrolieră rusă Rosneft. Aceasta a fost una dintre mai multe rafinării rusești care, potrivit relatărilor, și-au oprit producția în august 2025 după ce au suferit avarii în urma atacurilor cu drone ucrainene.

Surse au declarat pentru Reuters că rafinăria Novokuibyshevsk și-a încetat complet activitatea după ce dronele au avariat principala unitate de rafinare primară a petrolului.

Reuters a raportat că, pe parcursul lunii august, Ucraina a lovit 10 rafinării, oprind instalații care reprezentau 17% din capacitatea națională de prelucrare, adică aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi.

Compania de stat Rosneft este principala companie de procesare a petrolului din Rusia și se află sub sancțiuni internaționale încă din 2014. Ucraina vizează frecvent infrastructura petrolieră rusă prin atacuri la distanță, deși Kievul nu comentează întotdeauna aceste lovituri.