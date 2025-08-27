Atacul lui Trump asupra Fed amenință credibilitatea SUA, spune un fost guvernator al băncii centrale americane. Precedentul BNR

Istoria ne învață că haosul apare atunci când liderii subminează independența băncilor centrale, scrie Janet Yellen într-o opinie publicată de Financial Times.

Yellen, care este membru al Brookings Institution, a fost președinte al Rezervei Federale și a ocupat și funcția de secretar al Trezoreriei SUA.

Afirmația președintelui american Donald Trump conform căreia a „demis-o” pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, „din motive întemeiate” nu este doar ilegală, spune ea. Este și profund periculoasă.

La fel ca în România, și în SUA mecanismul reprezintă o tentativă de politizare a Băncii Centrale, de a intimida conducerea ei și de a supune politica monetară voinței celor interesați . Această acțiune amenință să pună capăt independenței Rezervei Federale – și, odată cu aceasta, credibilității politicii monetare a SUA, atât pe plan intern, cât și internațional.

Legea din SUA spune că guvernatorii Rezervei Federale își îndeplinesc mandatele pe 14 ani tocmai pentru a nu putea fi dați la o parte de președinți cărora nu le plac opiniile sau care le cer loialitatea. Demiterea „motivată” este destinată pentru abateri documentate. „Acuzațiile” nu sunt considerate „motive”.

Cook și-a făcut treaba cu integritate – cântărind dovezile și votând pentru politici menite să realizeze dublul mandat al Fed de stabilitate a prețurilor și ocupare maximă a forței de muncă. Invocarea de către Trump a unei cauze aici este o ficțiune; este un pretext pentru a justifica o acaparare autocratică a puterii, scrie FT.

Nu este vorba despre un singur guvernator al Rezervei Federale. Este vorba despre intimidare. Prin atacarea lui Cook, Trump transmite un mesaj îngrozitor fiecărui membru al consiliului de administrație al Rezervei Federale: exprimați-vă dezacordul cu opiniile președintelui și puteți fi voi următorii.

Astfel de amenințări ar putea împiedica acești lideri ai Rezervei Federale să își îndeplinească datoria de a oferi publicului opinii oneste, profesionale și independente asupra politicii monetare. Ar putea modifica comportamentul lor de vot. Ar transforma o instituție renumită pentru independența și palmaresul său solid de realizări într-o scenă de marionetă pentru capriciile și prioritățile prezidențiale.

În acest moment, o prioritate cheie a administrației Trump este ca Fed să reducă substanțial ratele dobânzilor pentru a diminua costul deservirii datoriei guvernului SUA de 37 de trilioane de dolari. Consecințele ar putea fi catastrofale.

Istoria oferă o lecție directă: haosul apare atunci când liderii își capturează băncile centrale și le obligă să cumpere datorii guvernamentale sau să reducă ratele dobânzilor pentru a menține la un nivel scăzut cheltuielile cu serviciul datoriei. Germania în anii 1920, Ungaria după al Doilea Război Mondial. La fel, Argentina și Turcia destul de recent – numele se schimbă, dar povestea este aceeași.

Băncile centrale politizate generează o inflație mai mare, o creștere volatilă și monede slăbite. O astfel de cale nu poate fi bună pentru SUA. Am mai mers pe această cale: în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când Fed a fost obligată să mențină ratele dobânzilor la un nivel scăzut pentru a ajuta Trezoreria să finanțeze războiul. Rezultatul a fost o inflație ridicată.

În 1951, Rezerva Federală și Trezoreria au ajuns la un acord. Ulterior, Rezerva Federală s-a concentrat pe stabilitatea prețurilor și creșterea numărului de locuri de muncă. De atunci, acestea au fost obiectivele sale, așa cum au fost impuse legal de Congres.

Dacă piețele cred că acțiunile Fed sunt ghidate de ordine politice, fiecare decizie privind rata dobânzii își va pierde credibilitatea

Așteptările privind inflația ar putea deveni dezechilibrate. Poziția dolarului ca monedă de rezervă mondială ar fi pusă în pericol. Atât investitorii, cât și aliații ar ajunge la concluzia că SUA nu mai au o bancă centrală independentă, scrie Yellen.

Am arunca unul dintre cele mai mari atuuri economice ale țării noastre. Și, în mod ironic, această strategie nici măcar nu va reuși să reducă ratele dobânzilor pe termen lung. Dimpotrivă; ratele dobânzilor pe termen lung vor crește probabil din cauza așteptărilor inflaționiste mai mari.

Tentativa lui Trump de a-l demite pe Cook ar trebui întâmpinată cu indignare, nu cu ridicări din umeri. Congresul trebuie să apere independența Fed-ului. Instanțele trebuie să pună capăt acestui joc de putere ilegal. Iar comunitatea financiară trebuie să-și ridice vocea împotriva unui atac direct asupra credibilității dolarului în sine.

Independența Rezervei Federale nu este o delicatețe tehnocratică. Este piatra de temelie a stabilității economice și a conducerii globale a SUA. Efortul lui Trump de a o dărâma pentru câștig personal este nechibzuit, coroziv și profund neamerican.