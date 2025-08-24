Atacuri israeliene asupra capitalei din Yemen. „Au distrus palatul prezidențial” / Rebelii Houthi spun că „nu își vor abandona frații din Gaza”

Forțele israeliene au efectuat duminică lovituri asupra Sanaa, capitala Yemen, ca ripostă la rachetele și dronele lansate de rebelii Houthi asupra Israelului, iar presa controlată de Houthi susține că atacul israelian a ucis cel puțin două persoane, transmite Reuters.

Loviturile israeliene sunt doar cele mai recente dintr-o serie de atacuri directe și riposte care au loc de peste un an de zile între Israel și militanții Houthi din Yemen, parte a consecințelor provocate de războiul din Fâșia Gaza.

Armata israeliană spune că printre țintele atacului de duminică s-au numărat un complex militar care găzduiește palatul prezidențial, două centrale electrice și un depozit de combustibil. Agenția de știri Saba, controlată de Houthi, a declarat că atacurile au ucis cel puțin două persoane.

„IDF (Forțele de Apărare Israeliene) au distrus palatul prezidențial al rebelilor Houthi din Yemen și au atacat depozite de combustibil și centrale electrice”, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz, citat într-un comunicat de presă comun cu premierul Benjamin Netanyahu, potrivit EFE, transmite Agerpres.

Netanyahu a spus că gruparea pro-Iran „este pe cale să învețe pe calea cea mai grea” care sunt consecințele atacurilor pe care le efectuează asupra Israelului.

„Pe cine ne atacă, îl atacăm. Oricine plănuiește să ne atace, îl atacăm. Cred că întreaga regiune învață cât de puternice sunt mâinile și hotărârea Statului Israel”, a mai afirmat premierul Benjamin Netanyahu.

Două persoane ucise și 35 rănite

Pe lângă cele două persoane ucise, în atacurile efectuate duminică asupra Sanaa, capitala yemenită pe care Houthi o controlează din 2014, au fost rănite alte 35 de persoane.

„Atacurile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva Statului Israel și a civililor săi, inclusiv prinlansarea de rachete sol-sol și drone către teritoriul israelian din ultimele zile”, a declarat IDF într-un comunicat.

Vineri, mișcarea Houthi a anunțat că a anunțat că a lansat o rachetă balistică asupra Israelului, o acțiune pe care au spus că au făcut-o în sprijinul palestinienilor din Fâșia Gaza. Un oficial al forțelor aeriene israeliene a declarat, duminică, că racheta transporta cel mai probabil mai multe submuniții „menite să fie detonate la impact”.

„Este prima dată când acest tip de rachetă este lansată din Yemen”, a spus oficialul.

Mișcarea Houthi „nu își va abandona frații din Gaza”

După ce a izbucnit războiul dintre Israel și gruparea palestiniană militantă Hamas în octombrie 2023, rebelii Houthi aliniați Iranului au atacat nave în Marea Roșie, în ceea ce au descris drept acte de solidaritate cu palestinienii.

De asemenea, au lansat frecvent rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor din Yemen controlate de Houthi, inclusiv asupra portului vital Hodeidah.

Abdul Qader al-Murtada, un oficial Houthi de rang înalt, a declarat, duminică, că houthii, care controlează o mare parte din populația Yemenului, vor continua să acționeze în solidaritate cu palestinienii din Gaza.

„(Israelul) trebuie să știe că nu își va abandona frații din Gaza

, indiferent de sacrificii”, a scris el într-o postare pe X.