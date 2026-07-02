Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în vacanță în sudul Franței. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța asupra faptului că, începând cu data de 2 iulie, a fost emis un cod roșu de incendii de vegetație (risc foarte sever) în departamentele Bouches-du-Rhone, Herault, Aude, Gard, Vaucluse, Pyrenees-Orientales, respectiv cod portocaliu (risc ridicat) în departamentul Var.

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică.

În acest context, MAE sfătuiește cetățenii români să consulte informații actualizate în timp real, disponibile aici.

De asemenea, cetățenii români care se află în pericol sau observă un incendiu sunt sfătuiți să apeleze numerele de urgență 112 sau 18.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia: +33491221787; +33491221741, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor web: http://paris.mae.ro, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro.