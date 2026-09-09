„Au fost mințiți!” Primarul din New York acuză că oficialii au ascuns adevărul despre aerul toxic de după 11 Septembrie

Autoritățile din New York au minimizat riscurile pentru sănătatea populației după atentatele din 2001, deși cunoșteau nivelul ridicat de poluare din Manhattan, arată documente făcute public recent.

Azbestul a fost găsit „aproape peste tot” în zonele testate din apropierea Ground Zero, locul unde s-au prăbușit turnurile World Trade Center în 2001, a declarat primarul orașului New York, Zohran Mamdani, potrivit BBC.

„Oamenii s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că pot respira în siguranță aerul toxic”, a spus el, anunțând publicarea a 170.000 de documente legate de atacuri.

Bolile legate de praful și fumul provenite din prăbușirea turnurilor au cauzat mai multe decese decât cele aproape 3.000 de victime ale atacurilor, afirmă autoritățile sanitare americane.

Mii de oameni au suferit probleme de sănătate, precum cancerul, printre care și mulți care au decedat, după ce au inhalat substanțe nocive în urma prăbușirii Turnurilor Gemene.

La o conferință de presă organizată marți, la care a participat și Mamdani, cunoscutul realizator TV american Jon Stewart, implicat activ în susținerea supraviețuitorilor de la 11 septembrie, a acuzat autoritățile din New York că au ascuns adevărul timp de un sfert de secol.

El a spus că oficialii știau încă din octombrie 2001, la doar o lună după atentate, că aerul din Manhattan era toxic. „Așa că, ca să fim corecți față de ei, au ascuns această informație doar timp de 25 de ani”, a declarat Stewart.

Documentele arată că, timp de luni de zile după atacurile din 11 septembrie, s-a găsit azbest în apropierea Ground Zero, în același timp în care oamenilor li se spunea că este sigur să se ducă acolo.

Dosarele, care includ rapoarte privind calitatea aerului și corespondența dintre oficialii orașului, conțin o corespondență din octombrie 2001 cunoscută sub numele de „Memo-ul Harding”.

În acesta, un consilier l-a avertizat pe fostul viceprimar Robert Harding că municipalitatea s-ar putea confrunta cu până la 35.000 de acțiuni în justiție pentru modul în care a reacționat la atacuri.

Documentul precizează că municipalitatea ar putea fi dată în judecată deoarece recomandările de sănătate i-au determinat pe oameni „să se întoarcă în zonă prea devreme (provocând expunere la substanțe toxice sau prejudicii emoționale)”.

De asemenea, oficialii municipali le-au spus cetățenilor să curețe praful și resturile cu „mopuri umede și cârpe”, în ciuda prezenței azbestului, care ar trebui curățat doar de profesioniști autorizați, conform unei alte note care arată îngrijorările congresmanului Jerry Nadler.

Nota făcea referire la declarația celui mai înalt responsabil din domeniul sănătății al orașului la acea vreme, care afirma că un studiu nu a constatat „niveluri ridicate de azbest în aerul din interior”, dar că testele au arătat că praful conținea „niveluri scăzute de azbest în unele probe”. Documentul, atribuit lui Ester Fuchs, consilier special al primarului Michael Bloomberg la acea vreme, recunoștea „posibile probleme pentru Primărie”.

La câteva zile după atac, oficialii municipali și federali – inclusiv Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) au declarat că aerul din apropierea Turnurilor Gemene era sigur.

Christine Todd Whitman, șefa EPA la acea vreme, și-a cerut ulterior scuze pentru această declarație, afirmând că agenția „a făcut tot ce a putut la momentul respectiv, pe baza informațiilor de care dispunea”.

Publicarea documentelor de marți pune capăt unui proces intentat de grupul de advocacy „9/11 Health Watch”, care a acționat în justiție după ce autoritățile au afirmat că nu dețineau respectivele documente. Autoritățile municipale au descoperit anul trecut 68 de cutii cu documente.

Paginile din rapoartele privind calitatea aerului și alte documente au fost publicate printr-un portal online, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atacuri, vineri. Alte documente urmează să fie făcute publice pe parcursul anului viitor.