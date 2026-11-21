Universitatea Cluj s-a impus cu 3-2 pe terenul Farului, însă Basarab Panduru consideră că formația antrenată de Cristiano Bergodi nu are șanse reale să câștige campionatul.

În opinia fostului internațional, lupta pentru titlu se va da doar între actualele ocupante ale primelor două locuri, Dinamo și Universitatea Craiova.

„Dinamo mi s-a părut că e constant bună. Mi se pare că poate bate pe oricine fără prea mari probleme. O vezi pe U Cluj să bată fără mari probleme? Vezi Dinamo, vezi Craiova să te bată fără mari probleme, dar Clujul se chinuie.

Dacă vine Stanciu, dacă vine Burcă, nu ştiu cum ar arăta. Este o echipă bună, îmi place Lukic, Macalou, Bic cu Drammeh sunt buni, poate au nevoie de Stanciu şi de doi fundaşi centrali buni, atunci discutăm altceva”, a spus Panduru, potrivit primaasport.ro.

Fostul fotbalist a adăugat: „Nici pe Rapid nu o vezi (n.r. în lupta pentru titlu). E capabilă să ţină în campionat şi play-off? Nu merge cu egal, trebuie să câştigi meciuri”.

Universitatea Cluj ocupă locul 4 în clasamentul Superligii, cu 29 de puncte și un meci în plus disputat față de echipele de pe podium: Universitatea Craiova (33 de puncte, duel cu UTA), Dinamo (33, Petrolul) și Rapid (31, Sepsi).