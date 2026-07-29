Au rămas locuri la „Caragiale”, „Vianu” și alte licee bune din București. Cine le poate ocupa

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat lista locurilor rămase libere după înscrierea elevilor admiși în prima etapă. Sunt locuri inclusiv la Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, „Jean Monnet”, „Aurel Vlaicu” și alte licee căutate. Pe 29 și 30 iulie pot cere schimbarea repartizării elevii care au o situație medicală specială, cei care vor să ajungă mai aproape de domiciliu, sunt gemeni repartizați separat, au fost afectați de o eroare a operatorilor sau vor să facă schimb cu un candidat care are aceeași medie.

După încheierea perioadei de înscriere, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a centralizat locurile rămase neocupate și pe cele eliberate de elevii care au fost admiși, dar nu și-au confirmat înscrierea prin depunerea dosarului.

Lista poate fi folosită pe 29 și 30 iulie pentru soluționarea situațiilor speciale apărute după repartizarea computerizată. Un candidat poate trece în cerere cel mult zece opțiuni dintre locurile disponibile.

Procedura nu le permite însă tuturor elevilor nemulțumiți de liceul la care au ajuns să ceară o nouă repartizare. Este nevoie ca solicitarea să se încadreze într-unul dintre cele cinci cazuri stabilite de ISMB și să fie susținută cu documente.

Care sunt cele 5 situații speciale care permit mutarea

Pot depune cereri doar candidații care se află într-una dintre următoarele situații:

Situație medicală specială. Părintele trebuie să prezinte un certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică București, pe lângă actele de identitate ale elevului și adeverința cu media de admitere. Diagnosticul nu anulează condiția de medie: candidatul trebuie să aibă cel puțin media ultimului elev admis la profilul și specializarea solicitate. Apropierea de domiciliu. Un elev poate cere distribuirea sau redistribuirea la un liceu aflat mai aproape de adresa oficială de domiciliu sau de reședință. Dosarul trebuie să conțină și documentele care dovedesc adresa candidatului. Faptul că drumul până la liceul la care a fost repartizat este lung nu garantează aprobarea cererii.

Citește continuarea articolului AICI.