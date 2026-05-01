Au voie copiii mici să mănânce mici? Ce spune medicul despre vârsta sigură, riscuri și alternative sănătoase

De 1 mai, în multe familii din România se mănâncă tradiționalii mici. Pentru copiii care abia au trecut de diversificare, dar și pentru cei care nu au încă 3 ani, un astfel de produs este greu de digerat. Am stat de vorbă cu medicul Oana Ciuhureanu-Merchea despre când este sigur, când devine riscant consumul micilor și ce alternative avem la îndemână.

Diversificarea alimentației începe, în mod obișnuit, în jurul vârstei de 6 luni, dar asta nu înseamnă că orice aliment consumat de adulți devine automat potrivit și pentru copil. Dimpotrivă, primii ani de viață sunt esențiali pentru formarea unui sistem digestiv sănătos, iar alegerile alimentare au un impact direct asupra acestui proces.

Micii sunt, prin definiție, un preparat bogat în grăsimi, sare și condimente, iar toate aceste caracteristici îi plasează în categoria alimentelor greu de tolerat de către un organism imatur.

