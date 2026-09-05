AUDIENȚE Vocea României versus Insula Iubirii. Câți români s-au uitat la emisiunile de la ProTV și Antena 1

Emisiunile de la ProTv și Antena 1, Vocea României și Insula Iubirii, au debutat vineri cu noi sezoane.

Pro TV a surclasat competiția cu ediția de vineri a emisiunii „Vocea României” din noul sezon.

Show-ul prezentat de Pavel Bartoș a fost lider de audiență în primetime, potrivit datelor analziate de Pagina de Media.

Emisiunea a fost urmărită în medie de aproape un milion de telespectatori, depășind premiera „Insula Iubirii” de la Antena 1, care s-a clasat pe locul al doilea, cu circa 700.000 de persoane care au urmărit reality show-ul filmat în Thailanda.

Audienţa posturilor TV de vineri, 4 septembrie, pe intervalul 20.30 – 00.00, la nivel național: