AUR a cerut ștergerea postării lui Cristian Tudor Popescu în care anunța cu cine votează. Decizia luată de BEC

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) eliminarea postării de pe Facebook în care gazetarul Cristian Tudor Popescu a anunțat că îl va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai, însă instituția a decis, în ședința de marți, să nu solicite rețelei de socializare să șteargă mesajul, potrivit unui comunicat de presă transmis de BEC

„Materialul încărcat la data de 14 aprilie pe platforma online foarte mare Facebook de utilizatorul cu numele Cristian Tudor Popescu și indicativul CTPopescu – regăsit la următorul URL (…) – reprezintă o opinie politică exprimată în cadrul unui demers jurnalistic, astfel încât nu poate fi considerat material publicitar politic”, a motivat BEC.

„Din analiza conținutului postării disponibile la URL-ul mai sus menționat, reiese că materialul respectiv nu reprezintă material publicitar politic în sensul art. 16 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2025”, menționează instituția.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a anunțat luni, 14 aprilie, cu cine intenționează să voteze în alegerile prezidențiale. Gazetarul a precizat, în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook, că va pune ștampila pe candidatul comun al coaliției de guvernare, Crin Antonescu, în condițiile în care „are de ales” între acesta și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și și-a explicat decizia.

„Alegerile din 4 Mai și 18 Mai vor avea loc la termenele stabilite. Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur. Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu”, a scris jurnalistul, într-o postarea intitulată „Cu cine votez”. „În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest”, a adăugat Cristian Tudor Popescu (CTP).

În mesajul său, gazetarul a evocat „ceva întunecos și rece” în legătură cu edilul Capitalei, fapt care îl determină să nu îl voteze pe Nicușor Dan. „În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns”, a afirmat CTP. „Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti-UE, anti-România și anti-Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR”, a precizat jurnalistul, în postarea lui.

Marți, Biroul Electoral Central a anunțat că a dispus scoaterea de pe rețelele sociale a peste 600 de postări întrucât reprezentau propagandă electorală, fără respectarea normelor legale. Au foste eliminate materiale postate atât pe conturile candidaților sau a unor persoane alese sau numite în funcții de demnitate publică, cât și postări ale persoanelor fizice fără funcții alese.

„În perioada 4-12 aprilie 2025, au fost emise un număr de 175 de decizii de admitere a plângerilor care vizau materiale publicitare politice cu conținut ilegal, respectiv un număr de 104 de decizii de respingere”, a precizat BEC. În cazul a 41 de plângeri admise, au fost vizate postări ale unor persoane fizice care nu dețin „funcții elective sau alte funcții publice, dar sunt actori politici”.

Numărul total al materialelor eliminate de pe platformele de social media este de 609. În cazul a 149 dintre ele, este vorba de mesaje electorale a unor persoane fizice fără funcții publice, dar considerate „actori politici”, a menționat BEC.

Printr-un alt comunicat, emis tot marți, BEC a precizat motivele care au stat la baza deciziilor de eliminare a unor postări pe conturile unor persoane care nu sunt candidați sau nu dețin funcții de demnitate publică.

În esență, Biroul a spus că postările repetitive pe conturile unor persoane fizice le conferă acestora calitatea de „actori politici”, caz în care trebuie să se supună regulilor legate de marcarea mesajelor de propagandă electorală.

„Printr-o practică manifestată constant şi coerent de la începutul campaniei electorale, confirmată de instanţa de judecată, BEC a statuat că, în situaţiile în care persoanele fizice care nu deţin funcţii elective ori alte funcţii publice postează pe conturile personale, deschise pe platformele online foarte mari, în mod preponderent şi repetitiv, aspect constatat direct şi nemijlocit de către BEC, materiale de propagandă electorală, atunci persoanele fizice dobândesc calitatea de actori politici cu potenţial de influenţare a electoratului, activându-se, în sarcina titularilor postărilor, obligaţia etichetării respectivelor materiale în scopul atenţionării şi informării corecte a publicului cu privire la caracterul de material publicitar politic al postării, lipsa etichetării corespunzătoare calificând materialul ca având un conţinut ilegal”, a explicat BEC, într-un comunicat semnat de preşedintele instituţiei, judecătorul Cristinel Grosu.



Recent, Nicuşor Dan a acuzat BEC de cenzură, după ce peste 150 de cetăţeni români neafiliaţi politic au avut postările şterse de pe platformele de socializare, deoarece şi-au exprimat opinii despre candidaţii la alegerile prezidenţiale.

Astfel, BEC a decis, în urma unei plângeri depuse de AUR, ştergerea unor postări făcute pe Facebook de fostul judecător Cristi Danileţ, pe motiv că mesajele publicate de acesta reprezintă „materiale publicitare politice”.