AUR anunță că a atacat la CCR patru dintre proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva celor patru proiecte adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii în Parlament.

AUR acuză măsurile din cele patru proiecte ca fiind „abuzive, adoptate fără vot democratic”.

„Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic”, a transmis AUR, într-un comunicat.

„Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului”, mai denunță partidul condus de George Simion.

AUR mai susține că „invocarea „urgenței” pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională”.

„Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe (…)”, se mai arată în comunicatul AUR.

AUR a depus şi patru moţiuni de cenzură după asumarea răspunderii în Parlament pe cinci pachete de măsuri, însă acestea nu au trecut de votul parlamentarilor.

Demersul AUR vine în contextul în care și proiectul privind pensiile magistraților se află deja pe masa judecătorilor CCR, după ce sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție. Sesizarea va fi dezbătută la CCR într-o ședință din 24 septembrie.