AUR propune modificarea Constituţiei pentru soluţionarea crizelor guvernamentale: „Să nu se mai repete situația din prezent”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a decis duminică, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit în judeţul Mehedinţi, promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituţiei care să introducă termene clare pentru soluţionarea crizelor guvernamentale şi să „împiedice repetarea situaţiei” în care se află în prezent România.

„Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituţionale. Nicuşor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor şi de posibilitatea ca AUR să câştige alegerile anticipate. Un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne”, spune AUR într-un comunicat.

„Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituţie a unui termen maxim în care preşedintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept”, anunță reprezentanţii AUR în comunicatul de presă, citat de Agerpres.

În opinia AUR, dacă preşedintele are atribuţia constituţională de a desemna candidatul pentru funcţia de prim-ministru, trebuie să existe şi o limită de timp în care această atribuţie să fie exercitată.

„Dizolvarea de drept a Parlamentului în 60 de zile”

Totodată, AUR va susţine şi o altă modificare a Constituţiei României, în sensul dizolvării de drept a Parlamentului dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

„Constituţia trebuie să ofere soluţii atunci când instituţiile şi reprezentanţii statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce preşedintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi şi cum poate evita alegerile anticipate”, mai spune AUR.