AUR pune condiții maximale pentru votarea unui nou guvern. Susținerea unui cabinet de tehnocrați este exclusă

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat marţi că formaţiunea nu va vota un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, exluzând susținerea oricărei alte variante, informează News.ro.

„Condiţia pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul şi de a avea certitudinea că anumite puncte esenţiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm şi noi la un guvern care ar face fix acelaşi lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? (…) Deci nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte şi (…) nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid”, a subliniat Peiu.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avramescu, a apreciat ca „ciudat” să ai un premier care conduce un partid, PMP, care nu a trecut pragul electoral la ultimele alegeri parlamentare, referindu-se la speculațiile potrivit cărora Eugen Tomac ar putea fi desemnat candidat la postul de prim-ministru.

„Este puţin ciudat, totuşi, că preşedintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reuşit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar, în ceea ce ne priveşte, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem parte a unui guvern, nu înţelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm prim-ministrul”, a spus şi purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

El a mai arătat că „nu de guvern tehnocrat are nevoie România, la ora actuală”.

„Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocraţi. În ceea ce priveşte un guvern politic, atâta vreme cât AUR nu este parte a unui guvern sau nu dă primul-ministru, nu are de ce să-l voteze”, a mai afirmat Avrămescu.