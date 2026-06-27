AUR spune că are aceeași poziție ca PSD și PNL: „Nu putem vota un Guvern pe care nu îl conducem”

„AUR are aceleași drepturi ca ale altor partide pentru că reprezintă, la fel ca acestea, voința unor milioane de români”, a declarat sâmbătă liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care explică poziționarea „strategică” a partidului în favoarea alegerilor anticipate și refuzul de a susține un Guvern pe care nu îl conduce, notează Agerpres.

El spune că partidul său are aceeași poziție pe care o au și PSD și PNL.

„Cheia înțelegerii poziționării strategice a AUR în favoarea alegerilor anticipate și a refuzului susținerii unui Guvern pe care nu îl conduce este răspunsul la următoarea întrebare: De ce cred unii, în frunte cu Nicușor Dan, că AUR nu are dreptul sa aibă un comportament simetric cu al altor partide? Pentru că aceștia nu cred în democrație și în egalitatea dintre partide. Și nici în egalitatea votului”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Peiu face trimitere la declarațiile reprezentanților PSD și PNL privind formarea Guvernului.

„Pentru cei care ne împing să votăm guvernele catastrofale ale altor partide, las mai jos pozițiile respectivelor partide: ‘PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic’ – Sorin Grindeanu pe 26 iunie 2026; ‘Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD’ – Siegfried Mureșan, 26 iunie 2026. Deci, atât PSD cât și PNL exclud votarea unor guverne pe care nu le conduc / controlează. Ei bine, AUR se poziționează fix la fel: nu poate vota un Guvern pe care nu îl conduce și nu îl controlează!”, a precizat Peiu.

Potrivit acestuia, AUR are aceleași drepturi ca ale altor partide pentru că reprezintă, la fel ca acestea, voința unor milioane de români. „Un vot pentru AUR are fix aceeași valoare ca un vot pentru PSD sau unul pentru PNL. Cine nu înțelege acest lucru simplu, nu înțelege democrația deloc!”, a transmis el.

Șeful statului are pe masă două variante: guvern monocolor PSD cu premier Sorin Grindeanu și guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan. Niciuna din tabere nu are singură o majoritate în Parlament.

Dan a transmis vineri că partidele au revenit la „blocajul politic” și a acuzat că PNL se angajase să voteze un Guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.