Anunțul lui Nicușor Dan la finalul consultărilor cu liderii partidelor. Ce solicitări are pentru partide

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită”, a anunțat Nicușor Dan la capătul unei ore de discuții cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian.

Discuțiile s-au încheiat după o oră fără un acord. Președintele are pe masă două variante: guvern monocolor PSD cu premier Sorin Grindeanu și guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan. Niciuna din tabere nu are singură o majoritate în Parlament.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a anunțat președintele la finalul Consultărilor.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, amintește el.

Președintele nu va decide el pe cine să desemneze și anunță că lasă partidele să ajungă la un acord și să vină cu o singură variantă.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a precizat președintele.

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