AUR vrea ca Daniel David să fie demis. Moțiune simplă depusă împotriva ministrului / Când vor fi dezbaterile

Senatul va dezbate luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă astăzi de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Fiind o moțiune simplă, chiar dacă va fi adoptată, ea nu are niciun efect, ci este mai degrabă doar un semnal dat Guvernului.

O moțiune simplă poate fi adoptată de Senat doar cu votul majorității senatorilor prezenți, conform regulamentului Parlamentului. În acest moment, Senatul are 134 de membri. Asta înseamnă că, dacă vor fi toți prezenți la votul de luni, este nevoie de 68 de voturi pentru a trece.

Contactat de HotNews, ministrul Educației, Daniel David, a spus că va participa la dezbaterile de luni din Senat.

„Măsurile impuse de Daniel David adâncesc haosul și condamnă viitorul acestei națiuni la mediocritate”

AUR are 28 senatori, la care se adaugă 11 din grupul „Pace – Întâi România” (fostul SOS România) și cinci de la POT. În total, opoziția are 44 de membri în Senat.

„În loc să aducă stabilitate și calitate, măsurile impuse de Daniel David adâncesc haosul și condamnă viitorul acestei națiuni la mediocritate. Profesorii sunt supuși la presiuni uriașe prin majorarea normei didactice și prin concedieri mascate, elevii și studenții pierd burse esențiale, iar sute de școli din mediul rural sunt amenințate cu închiderea. Totul pentru economii infime, dar cu un cost social și educațional uriaș”, susține senatorul AUR Petrișor Peiu.

El mai acuză că Daniel David „a mințit opinia publică, a cenzurat rapoarte științifice și a promovat o politică de austeritate brutală, în timp ce clienții politici ai guvernării prosperă din contracte supraevaluate”.

„România a ajuns să aloce educației doar 3,16% din PIB, unul dintre cele mai scăzute procente din Uniunea Europeană. Rezultatele sunt vizibile: promovabilitate scăzută la examene, analfabetism funcțional ridicat și inechități tot mai mari între urban și rural”, mai spune Peiu, conform unui comunicat de presă al AUR.

Moțiunea simplă poate fi citită mai jos:

Pentru depunerea moțiunii sunt necesare 33 de semnături, iar pentru a strânge acest număr AUR a apelat la senatorii POT și la cei intrați în Parlament pe listele SOS România.

Luni, 8 septembrie, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, timp de aproximativ șase ore, mai întâi în Piața Victoriei, apoi la Palatul Cotroceni, unde au ajuns în marș, traversând Podul Basarab, la fel ca în 2023. Liderii sindicali s-au întâlnit cu Nicușor Dan, ieșind nemulțumiți de la discuții: „Lucrurile nu se vor rezolva, protestele vor continua, ceea ce nu este bine”.