Australia dublează amenzile pentru giganții tech după ce interdicția fără precedent privind rețelele sociale a eșuat

Australia a anunțat sâmbătă că va dubla amenda maximă pe care o poate aplica companiilor din domeniul tehnologiei care nu respectă interdicția, considerată una dintre cele mai stricte din lume, privind accesul copiilor la rețelele sociale. Decizia vine în contextul în care tot mai multe dovezi arată că măsura a avut un impact redus asupra utilizării acestor platforme de către adolescenți, potrivit Reuters.

Guvernul australian va extinde, de asemenea, atribuțiile autorității de reglementare în domeniul siguranței online, eSafety Commissioner, care va putea obliga companiile de social media să prezinte dovezi privind măsurile luate pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să își creeze conturi.

Potrivit modificărilor, amenda maximă pentru încălcări sistematice ale obligației de a aplica interdicția va crește de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni (aproximativ 68 de milioane de dolari americani).

Guvernul australian a reiterat că autoritatea pentru siguranță online, eSafety Commissioner, investighează în prezent posibila nerespectare a legii de către cinci platforme: Instagram și Facebook, deținute de Meta, YouTube, deținut de Google, precum și Snapchat și TikTok.

Reprezentanții Google, Meta, Snap și TikTok nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind planurile Australiei, formulate în afara programului obișnuit de lucru.

Interdicția introdusă de Australia în urmă cu șase luni este urmărită îndeaproape de numeroase state care iau în calcul adoptarea unor măsuri similare, pe fondul îngrijorărilor privind efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale și fizice a tinerilor. În această lună, Marea Britanie a anunțat că pregătește restricții și mai ample, care vor viza nu doar rețelele sociale, ci și platformele de jocuri și de live-streaming.

„Mă încurajează schimbarea de ton a dezbaterii și impulsul pe care această inițiativă l-a generat la nivel mondial după introducerea vârstei minime pentru accesul la rețelele sociale. Însă este clar că marile companii din tehnologie nu fac suficient pentru a respecta legea – încă sunt prea mulți copii pe rețelele sociale”, a declarat premierul australian Anthony Albanese, într-un comunicat.

Adolescenții continuă să ocolească interdicția

Potrivit Guvernului, de la intrarea în vigoare a interdicției au fost dezactivate sau restricționate peste 5 milioane de conturi aparținând unor utilizatori cu vârsta sub 16 ani.

Cu toate acestea, numeroase studii au arătat că mecanismele de verificare a vârstei introduse de companiile de tehnologie, precum autentificarea printr-un selfie, pot fi ocolite cu ușurință de copii. Cercetările arată, de asemenea, că în multe cazuri minorilor nu li s-a cerut niciodată să își dovedească vârsta.

Potrivit unui studiu publicat miercuri în British Medical Journal, care a analizat comportamentul a 408 adolescenți, 85% dintre australienii cu vârste între 12 și 15 ani continuau să folosească rețelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicției.

Studiul arată că două treimi dintre utilizatorii sub limita de vârstă au rămas activi pe platforme declarând în mod fals că au peste 16 ani sau încărcând un selfie pe care sistemele platformelor l-au acceptat drept aparținând unei persoane de peste 16 ani.

În aprilie, o organizație care reprezintă furnizorii de tehnologie a susținut că dificultățile în aplicarea interdicției sunt cauzate mai degrabă de faptul că platformele de social media nu folosesc eficient instrumentele existente pentru verificarea vârstei, decât de limitele tehnologiei.

„Din actualizările periodice pe care le primesc de la eSafety Commissioner, îmi este clar că platformele de social media recurg la tactici tipice marilor companii de tehnologie și fac strictul necesar pentru a părea că respectă legea”, a declarat ministrul australian al Comunicațiilor, Anika Wells.

Pe lângă extinderea atribuțiilor autorității de reglementare, care va putea solicita informații direct de la platformele de social media, modificările legislative vor permite acesteia să obțină date și de la terți, precum furnizorii de servicii de verificare a vârstei sau magazinele de aplicații, pentru a verifica dacă afirmațiile făcute de platforme privind respectarea legii sunt reale.

Un purtător de cuvânt al premierului a precizat că Guvernul nu a decis încă momentul în care amendamentele vor fi prezentate Parlamentului, însă va face un anunț în perioada următoare.

Separat, platforma Reddit contestă interdicția în fața Înaltei Curți a Australiei, solicitând anularea acesteia pe motiv că încalcă libertatea de exprimare. Guvernul australian a anunțat că va apăra legea în instanță.