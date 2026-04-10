Autoarea cărții „Ultimul Samurai” a explicat de ce refuză un premiu literar de 175.000 de dolari: „Sunt lucruri pe care nu le poți face”

Scriitoarea americană Helen DeWitt a dezvăluit ce s-a întâmplat după ce a fost aleasă printre primii opt câștigători ai premiilor literare Windham-Campbell din acest an, în valoare de 175.000 de dolari, notează The Guardian.

Ea explicat că a fost nevoită în cele din urmă să refuze premiul deoarece nu a putut participa la activitățile de promovare impuse de acesta.

Într-un blog și o serie de postări pe X, autoarea mai multor cărți-cult, printre care și „Ultimul samurai”, a spus că i s-a transmis în februarie că a câștigat premiul, dar că primirea banilor era „condiționată de o promovare extinsă”, inclusiv participarea la un festival, un podcast și o sesiune de filmare de șase până la opt ore pentru un videoclip promoțional.

La acea vreme, a spus DeWitt, era „pe punctul de a ceda nervos” după o serie de dificultăți profesionale și personale.

„Dacă încerci să nu cedezi nervos, sunt unele lucruri pe care nu le poți face; este greu să faci oamenii să accepte asta”, a scris ea într-un blog publicat în ziua în care au fost anunțați câștigătorii premiilor din acest an.

Aflând despre cerințele de publicitate, ea a scris că era „imposibil să-i imaginezi pe Pynchon sau Cormac McCarthy, la începutul carierei, contemplând acest lucru cu altceva decât groază”.

„Dacă aș fi avut opt luni libere înainte de festival, aș fi putut să merg acolo, dar cum pot să renunț la tot acum, când am reușit în sfârșit să-mi fac timp pentru a scrie după cinci ani foarte grei?”, a adăugat ea.