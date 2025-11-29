Autoritățile americane indică 10 decese în rândul copiilor legate de vaccinurile anti-COVID-19, într-o notă internă a FDA

Autoritatea pentru siguranța alimentelor și medicamentelor din SUA (FDA) a precizat într-o notă internă că cel puțin 10 copii au murit probabil „din cauza” vaccinării împotriva COVID-19, invocând miocardita, sau inflamația inimii, ca posibilă cauză a decesului, a relatat The New York Times, citat de Reuters.

Nota internă, scrisă de directorul medical și științific al FDA, Vinay Prasad, nu a dezvăluit vârsta sau starea de sănătate a copiilor, nici producătorii de vaccinuri implicați, conform NYT.

Prasad a spus că această descoperire este „o revelație profundă” și a anunțat planuri de înăsprire a supravegherii vaccinurilor, inclusiv solicitarea de studii pentru toate subgrupurile.

Concluziile noii revizuiri a FDA nu au fost publicate într-o revistă medicală evaluată de colegi, a scris NYT, adăugând că comitetul pentru vaccinuri al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor se va reuni săptămâna viitoare.

Prasad, un oncolog care a criticat vehement vaccinul COVID și obligativitatea purtării măștii în SUA, și-a recăpătat funcția de director medical și științific al FDA în septembrie.

El oferă consultanță comisarului FDA și altor înalți funcționari cu privire la problemele medicale și științifice emergente care au impact asupra științei reglementării și sănătății publice.

Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale, care include FDA, nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta informația în afara programului de lucru.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a schimbat radical politica guvernamentală privind vaccinurile COVID, limitând accesul la acestea la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, precum și la cele cu afecțiuni preexistente.

Kennedy, un militant anti-vaccinare de lungă durată înainte de a prelua cea mai înaltă funcție în domeniul sănătății la nivel național sub președintele Donald Trump, a asociat vaccinurile cu autismul și a încercat să rescrie politicile de imunizare ale țării.

În timpul primului mandat al lui Trump, când a izbucnit pandemia, și sub succesorul său Joe Biden, oficialii din domeniul sănătății din SUA au susținut cu tărie vaccinurile ca fiind salvatoare de vieți.

Experții în sănătate publică au contestat vehement afirmațiile lui Kennedy și ale oficialilor din domeniul sănătății din administrația Trump, potrivit cărora vaccinurile împotriva Covid sunt periculoase, notează NYT.

Foști oficiali federali din domeniul sănătății au recunoscut existența unor efecte secundare grave, dar rare, ale vaccinurilor, inclusiv incidența miocarditei în rândul adolescenților și tinerilor.

Acești experți în sănătate publică au subliniat și numărul de vieți salvate de vaccinuri și faptul că virusul a cauzat peste un milion de decese în rândul americanilor.

Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, aproximativ 2.100 de copii au murit din cauza COVID de la începutul pandemiei.