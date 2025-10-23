Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în județul Vaslui. Pilotul a decedat
HotNews.ro
Avionul trebuia să aterizeze în zona Băcani din județul Vaslui dar a ratat aterizarea din cauza ceții, potrivit ISU Vaslui. Ulterior, el s-a prăbușit, iar pilotul a murit în urma impactului.
Autoritățile au fost alertate printr-un apel E-Call și de către un reprezentat al societății care deținea avionul de pierderea contactului cu pilotul.
Ajunși la fața locului, pompierii au constat că pilotul, un bărbat, a decedat în urma impactului, a confirmat ISU Vaslui pentru HotNews.
„Pilotul era singur în avion. Prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a declarat și medicul Dan Ungureanu de la Ambulanță Vaslui pentru HotNews.
Avionul s-a prăbușit pe câmp, într-o zonă nelocuită, nefiind alte persoane afectate sau daune materiale.
INTERVIURILE HotNews.ro