Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în județul Vaslui. Pilotul a decedat

Avion de mici dimensiuni - fotografie cu caracter ilustrativ Foto: Neil Harrison | Dreamstime.com

Avionul trebuia să aterizeze în zona Băcani din județul Vaslui dar a ratat aterizarea din cauza ceții, potrivit ISU Vaslui. Ulterior, el s-a prăbușit, iar pilotul a murit în urma impactului.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel E-Call și de către un reprezentat al societății care deținea avionul de pierderea contactului cu pilotul.

Ajunși la fața locului, pompierii au constat că pilotul, un bărbat, a decedat în urma impactului, a confirmat ISU Vaslui pentru HotNews.

„Pilotul era singur în avion. Prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a declarat și medicul Dan Ungureanu de la Ambulanță Vaslui pentru HotNews.

Avionul s-a prăbușit pe câmp, într-o zonă nelocuită, nefiind alte persoane afectate sau daune materiale.