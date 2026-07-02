Autoritățile ucrainene au ordonat atacul asupra conductei Nord Stream, spun procurorii germani

Suspectul Serhii K. „împreună cu alți militari au elaborat, la cererea autorităților ucrainene, un plan menit să distrugă conductele de gaz Nord Stream 1 și Nord Stream 2”, a precizat parchetul german într-un comunicat, reamintind că aceste conducte submarine au fost sabotate cu explozibili în septembrie 2022, scriu AFP și Reuters.

Procurorii federali germani au anunțat joi că un cetățean ucrainean implicat în atacul asupra conductelor de gaze Nord Stream a fost pus sub acuzare pentru complicitate la crimă de război, perturbarea serviciilor publice, provocarea unei explozii și distrugerea unor structuri.

Serhii K, așa cum este cunoscut bărbatul în conformitate cu normele germane privind protecția datelor – identificat în presă ca Serhii Kuzniețov – este suspectat că a acționat în numele instituțiilor guvernamentale ucrainene, alături de alți membri ai personalului militar, pentru a distruge conductele în 2022.

Acuzațiile ar putea afecta relațiile dintre Kiev și Berlin, unul dintre principalii săi susținători, scrie AFP.

Scopul era de a opri definitiv livrările de gaz prin conducte și de a împiedica Rusia să utilizeze veniturile obținute din comerțul cu gaz natural pentru a-și finanța eforturile de război, au precizat procurorii.

Nord Stream 2 nu era încă în funcțiune la acea vreme. Nord Stream 1 asigura, înainte de invazia Rusiei în Ucraina, „aproximativ jumătate din necesarul anual de gaze naturale” al Germaniei, precizează comunicatul.

O operațiune complexă

Inculpatul, care conducea o echipă formată din scafandri profesioniști și un expert în explozibili, a intrat în Germania cu un pașaport ucrainean fals în septembrie 2022 și s-a îmbarcat pe un iaht închiriat pe baza unor documente de identitate falsificate, au precizat aceștia.

El și complicii săi au transportat apoi cantități mari de explozibili de înaltă performanță, adecvați pentru uz militar, prin apele internaționale, către o locație situată în apropierea insulei daneze Bornholm, de unde i-a atașat la conductele submarine, potrivit declarației.

Anchetatorii germani au declarat anterior că la bordul navei au fost găsite urme ale explozibililor HMX și RDX.

Serhii K a fost arestat în Italia în luna august a anului trecut și transferat în Germania în noiembrie. Acesta a negat implicarea în atac.

Zelenski a negat implicarea guvernului său

Instanțele germane au considerat că acest caz intră sub jurisdicția Germaniei, deoarece conductele avariate se termină la Lubmin, în landul Mecklenburg-Vorpommern, iar avarierea acestora a afectat securitatea energetică și siguranța internă a Germaniei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat implicarea guvernului său în actul de sabotaj.

Șase explozii subacvatice din septembrie 2022 au distrus trei dintre cele patru conducte Nord Stream 1 și 2 care leagă Rusia de Germania, declanșând ani întregi de acuzații reciproce cu privire la identitatea celor responsabili de unul dintre cele mai grave acte de sabotaj din Europa.

Rusia, Ucraina, Statele Unite și Regatul Unit au fost toate, la un moment dat, acuzate sau suspectate de implicare, pe baza unor dovezi mai mult sau mai puțin solide.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Berlinul a decis să pună capăt importurilor de gaz rusesc. Anchetatorii germani au concluzionat ulterior că sabotajul fusese planificat de un grup ucrainean încă din 2014.