Autostrada „Moldovei” a fost închisă traficului pe o porțiune vitală, iar traficul a fost deviat prin oraș. Cât timp vor dura restricțiile

Cei 16 kilometri din Autostrada Moldovei A7, care formează varianta ocolitoare a Bacăului, au fost închiși circulației auto începând de luni, pentru a fi racordați la restul autostrăzii A7 aflate în lucru. Oprirea temporară a circulației va dura circa două săptămâni, iar în acest timp tot traficul va fi deviat prin orașul Bacău.

Circulația auto pe varianta ocolitoare a orașului Bacău (A7) a fost închisă temporar începând cu 17 august, „în vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7”, aflate în construcție anunță Compania de Drumuri.

Instituția spune că decizia a fost luată la solicitarea constructorului UMB al tronsoanelor A7 de la sud și nord de centura Bacău, de CNAIR SA și de IGPR.

Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat și imagini din zona nodului rutier Bacău-Sud, intrare DN 2 dinspre Nicolae Bălcescu, „unde antreprenorul a început astăzi lucrările de racordare a Variantei Ocolitoare Bacău (A7) cu lotul 3 al secțiunii A7 Focșani – Bacău (Răcăciuni – Bacău)”.

Cursă contra-cronometru pentru tronsoanele PNRR din A7

Constructorul UMB este mobilizat pe șantier, în prezent,pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și Bacău, precum și pe lotul 1 al secțiunii A7 Bacău – Pașcani, între Săucești și Trifești, cu accent pe amenajarea nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord, care asigură conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău.

Loturile din A7 unde lucrează UMB se află sub presiunea termenului limită pentru PNRR, 31 august. Tronsoanele din A7 beneficiază de fondurile europene din mecanismul de redresare și reziliență, fond gândit de UE pentru o relansare post-pandemie, dar aceste fonduri trebuie consumate până la finalul lunii august 2026.

Până acum, din Autostrada Moldovei A7 au fost deschiși circa 200 de kilometri, iar alți 121 sunt în lucru – toți finanțați prin PNRR.

Alte două loturi de circa 61 de km de la Pașcani la Suceava au fost contractate cu UMB și vor fi finanțate prin SAFE, în timp ce continuarea autostrăzii pe drum expres până în Ucraina (56 km) a fost și ea contractată recent, pe loturi.

Ce loturi din A7 trebuie finalizate în 2026

A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 complet (Adjud – Răcăciuni) – 22 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 3 – Răcăciuni – Bacău: 21,5 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău – Trifești) – 30,3 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Triifești – Săbăoani) – 19 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani) – 28 km

Total: 120 km

Toate tronsoanele sunt executate de constructorul român UMB. Toate tronsoanele aveau termenele inițiale de finalizare la finalul anului 2025.