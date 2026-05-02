Avalanșă în Bucegi. Un grup aflat la schi, surprins de zăpadă / Intervenție cu câini de căutare și elicopter

Un grup aflat la schi off-piste pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, a fost surprins sâmbătă, de o avalanșă. Cel puțin o persoană a fost prinsă sub zăpadă, transmite Salvamont Romania, citat de Mediafax.

Salvatorii intervin pentru căutarea victimelor, al cărui număr nu este încă cunoscut. Se intervine inclusiv cu câini specializați, iar operațiunea este sprijinită de un elicopter folosit pentru transportul echipelor în teren.

Intervenția este în desfășurare.

Valea Coștilei este una dintre zonele frecventate de schiorii care practică off-piste, însă condițiile de zăpadă și riscul de avalanșă pot transforma traseele într-un pericol major.