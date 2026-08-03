Avansul armatei ruse pe front s-a „topit”, indică cifrele ISW

Linia frontului a evoluat puțin în iulie în Ucraina, cu avansuri marginale ale armatei ruse, ceea ce confirmă pierderea de elan a trupelor Moscovei în ultimele luni, arată o analiză a AFP bazată pe datele Institutului pentru studiul războiului (ISW).

Armata rusă a avansat mai puțin de 40 de kilometri pătrați în total în iulie, față de 30 de kilometri pătrați luna precedentă. Asta înseamnă de 12 ori mai puțin decât în iulie 2025. În 2025, rușii avansau în medie 405 kilometri pătrați pe lună.

În lunile aprilie și mai 2026, Moscova a pierdut controlul a 403 kilometri pătrați, după o încetinire a progresiei trupelor sale de la sfârșitul lui 2025, în contextul în care Kievul a lansat recent valuri de lovituri eficace în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate.

În iulie, cele câteva câștiguri rusești au fost realizate în regiunile Donețk (est), Zaporojie (sud) și Sumî (nord-est). Frontul nu s-a mișcat în regiunea Harkov (nord-est), notează Agerpres.

În schimb, armata ucraineană a continuat să câștige teren (28,5 kilometri pătrați) în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), confirmând o tendință care a început în decembrie 2025.

Estimările ISW exclud avansurile revendicate de Rusia, dar nici confirmate, nici infirmate de acest institut care lucrează cu Critical Threats Project (emanație a American Enterprise Institute/AEI), alt centru de reflecție american specializat în studierea conflictelor.

După mai bine de patru ani de la începutul invaziei sale în Ucraina, Rusia ocupă puțin mai mult de 19% din țară, dintre care 7% în Crimeea și în zonele din bazinul industrial Donbas, deja sub control rusesc sau al separatiștilor proruși înainte de invazia din februarie 2022.

Cea mai mare parte a avansurilor rusești au fost realizate în primele săptămâni ale conflictului și fiecare câștig de teren se face cu prețul a numeroase vieți, mai scrie AFP.