Avem încredere în Alexandra Căpitănescu! Transmite-i și tu un mesaj de încurajare pentru semifinala de diseară

În această seară, de la ora 22:00, pe TVR 1, România intră în cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, ediția cu numărul 70, găzduită la Viena. Alexandra Căpitănescu, 22 de ani, va urca pe una dintre cele mai mari scene muzicale din lume cu piesa „Choke Me”.

De la Viena vin vești bune: repetițiile din ultimele zile au decurs peste așteptări, show-ul pentru jurii a fost primit cu entuziasm, iar echipa României transmite că se simte bine pregătită. Specialiștii și comentatorii din industria muzicală spun că România se numără printre favoritele serii, iar „Choke Me” este printre cele mai vizualizate piese din competiție pe rețelele de socializare.

Foto: Corinne Cumming, EBU

BCR este alături de Alexandra și de drumul ei spre finală

BCR a devenit partenerul oficial al TVR și o susține pe Alexandra pentru Eurovision 2026. Nu pentru că este un eveniment mare, ci pentru că este povestea potrivită.

„Eurovision este, înainte de orice, o lecție de curaj. Curajul de a urca pe una dintre cele mai mari scene muzicale din lume și de a spune: eu sunt aici. Alexandra are 22 de ani și o voce care poate umple o arenă europeană. Dar mai are ceva mai rar: știe deja cine este. La BCR credem că exact asta face diferența: nu neapărat căutarea perfecțiunii, ci încrederea în propriul tău drum. Suntem alături de ea pentru că știm că o voce se aude mai tare când ai, în spate, oameni care cred în tine”, spune Ionuț Stanimir, Director Marketing și Comunicare, BCR.

În ultimul an, BCR a investit activ în tineri prin programul Zbor și rețeaua de huburi dedicate, un proiect care le oferă instrumentele necesare să se dezvolte și să-și atingă potențialul. Parteneriatul cu TVR pentru Eurovision este o continuare firească: o modalitate concretă de a susține un proiect în care o voce tânără românească are șansa să fie auzită de sute de milioane de oameni.

„Selecția Națională din acest an a adus înapoi energia și interacțiunea cu publicul. BCR s-a alăturat acestui proiect pentru că înțelege ce înseamnă să construiești ceva cu adevărat: mai mult decât o campanie, o poveste în care publicul se recunoaște. Mergem la Viena cu convingerea că România are ce arăta Europei”, a declarat Iuliana Marciuc, Responsabil de Proiect Eurovision România, TVR.

Românii din diaspora o pot vota pe Alexandra în semifinala de diseară prin SMS sau online, cu codul 03. Semifinala Eurovision 2026începe la ora 22:00, fiind transmisă de TVR 1.

Articol susținut de BCR