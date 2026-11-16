Avem tot mai multe date despre sănătatea noastră. Dar cine le pune cap la cap?

O persoană preocupată de propria sănătate își face analizele și investigațiile de prevenție periodic, își monitorizează activitatea fizică, somnul și alimentația și astfel acumulează în timp o mulțime de informații despre propriul organism: de la rezultatele consultațiilor și istoricul medical până la datele înregistrate de ceasul inteligent. Toate acestea pot rămâne piese de puzzle disparate sau pot alcătui o imagine mai clară asupra propriei sănătăți dacă sunt puse cap la cap într-un singur loc. Instrumentele digitale precum iMed, platforma dezvoltată de MedLife, reunesc piesele și, în plus, completează imaginea cu date despre predispozițiile genetice și particularitățile organismului asociate stilului de viață.

Analize de rutină, într-o zi obișnuită de noiembrie, care cu rezultate la limita sau ușor în afara intervalului normal de referință. Ce spune asta despre tine? Este o informație suficientă care să-ți arate starea reală a organismului sau e nevoie de mai mult context? Aceleași valori ar avea o altă semnificație pentru tine și pentru medicul tău dacă le-ați privi alături de rezultatele analizelor anterioare, de istoricul medical și familial, de datele biometrice (puls, activitate fizică și calitatea somnului) și chiar alături de predispozițiile tale genetice.

„Toate aceste date există, mulți dintre noi le au la îndemână, le au pe ceas, pe telefon, în dosare cu șină acasă, le au în diverse aplicații, dar nu este nimeni în acest moment care să spună povestea sănătății pacientului“, a subliniat Marina Udroiu, Innovation & Research Lead MedLife Grup, în cadrul Conferinței Naționale MedLife care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie.

Principiul platformei iMed, dezvoltată de MedLife este tocmai acesta: de a-i da pacientului acces la mai multe categorii de informații despre propriul organism, iar datele respective să poată fi folosite ca punct de plecare pentru discuțiile cu medicul. Specialistul va putea integra mai ușor toate sursele medicale disponibile în povestea pacientului.

Un aspect interesant al platformei îl reprezintă posibilitatea de a include, în cadrul istoricului medical, toate documentele medicale obținute în alte centre, fie ele private sau de stat. În cazul unor pacienți, acest beneficiu poate însemna că nu mai este nevoie să plimbe dosare medicale groase de la un medic la altul.

Datele din testele genetice vorbesc despre viitor

Din imaginea amplă a sănătății unei persoane fac parte și informațiile înscrise în ADN. Spre deosebire de analizele de sânge, care oferă indicii despre starea organismului la momentul recoltării, testele genetice pot evidenția predispoziții înscrise în ADN, care rămân în general neschimbate de-a lungul vieții. O predispoziție nu înseamnă certitudinea că vom dezvolta o anumită afecțiune, însă indică un risc mai mare sau mai mic comparativ cu alte persoane și poate ajuta la identificarea unor măsuri de prevenție și monitorizare adaptate profilului individual, în funcție de istoricul medical și de ceilalți factori de risc.

În aplicația iMed, persoanele care au efectuat testarea Longevity 100+ au informații despre predispozițiile genetice pentru 75 de afecțiuni, grupate pe categorii medicale, precum bolile cardiovasculare, oncologice, metabolice și neurologice. Aceste rezultate completează informațiile din istoricul medical și familial, oferind o perspectivă suplimentară asupra riscurilor pentru sănătate.

Marina Udroiu a oferit exemplul unei persoane care are o predispoziție genetică pentru anumite afecțiuni și descoperă, în același timp, valori modificate ale unor indicatori din analizele de sânge, precum hemoglobina glicozilată sau lipoproteina (a). „Când le vezi pe toate sub o umbrelă a sănătății cardiovasculare, în acel moment începi poate să te gândești să îți faci un consult, să întrebi medicul de familie care ar fi pașii firești pe care să-i faci astfel încât să îți asiguri sănătatea pe termen lung“, a explicat reprezentanta MedLife.

Profilul genetic al stilului de viață

Mai nou, în aplicația iMed, rezultatele testării Longevity 100+ includ și date despre trăsături genetice asociate stilului de viață, organizate în cinci categorii: somn, nutriție, sport, îmbătrânire fiziologică și adicții.

Persoanele care și-au făcut testul pot afla astfel, de exemplu, de ce se trezesc pline de energie dimineața sau, dimpotrivă, sunt mai active seara. Răspunsul poate avea o componentă genetică. În secțiunea dedicată somnului, utilizatorul poate afla dacă are o predispoziție pentru un cronotip matinal sau nocturn, pentru o durată mai scurtă sau mai lungă a somnului. Rezultatele sunt însoțite de explicații despre ritmul biologic și recomandări pentru menținerea unui program de odihnă sănătos.

În categoria Sport, testarea oferă informații despre predispozițiile genetice asociate performanței musculare, capacității de a susține efortul fizic și recuperării, dar și predispoziției la leziuni ale tendoanelor și ligamentelor. O altă categorie este dedicată longevității și îmbătrânirii sănătoase, estimând predispoziția genetică pentru menținerea sănătății odată cu înaintarea în vârstă. Aplicația include și informații despre predispozițiile asociate consumului de alcool și nicotină.

Toate datele reunite la un loc în platforma iMed sunt valoroase atât timp cât pacientul le poate înțelege și folosi pentru a lua decizii mai informate, doar împreună cu medicul. „Scopul acestei platforme digitale este unul educațional: de a ajuta pacientul să-și înțeleagă mai bine sănătatea”, a explicat Marina Udroiu, Innovation & Research Lead MedLife Grup.

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Articol susținut de MedLife