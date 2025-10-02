Averea lui Elon Musk a atins un prag la care nu s-a mai ajuns până acum în istorie

Averea miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depășit pentru scurt timp pragul de 500 de miliarde de dolari, a anunțat miercuri revista Forbes, citată de France Presse.

Averea netă a șefului Tesla și SpaceX a atins miercuri 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde, potrivit clasamentului „Real-Time Billionaires” al revistei.

El este urmat în clasamentul Forbes de Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu o avere de 350,7 miliarde de dolari, apoi de Mark Zuckerberg, directorul Meta, cu o avere de 245,8 miliarde de dolari.

După ce a absolvit Universitatea din Pennsylvania și a renunțat la Stanford, Elon Musk a vândut o companie de software de editare online producătorului de calculatoare Compaq pentru peste 300 de milioane de dolari în 1999.

Următoarea sa companie a fuzionat în cele din urmă cu PayPal, iar după ce a părăsit-o, antreprenorul de origine sud-africană a fondat SpaceX în 2002, apoi s-a alăturat Tesla în 2004.

Elon Musk a cofondat șapte companii, inclusiv producătorul de mașini electrice Tesla, producătorul de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI, notează Forbes.