Averea lui Elon Musk a atins un prag la care nu s-a mai ajuns până acum în istorie
Averea miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depășit pentru scurt timp pragul de 500 de miliarde de dolari, a anunțat miercuri revista Forbes, citată de France Presse.
Averea netă a șefului Tesla și SpaceX a atins miercuri 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde, potrivit clasamentului „Real-Time Billionaires” al revistei.
El este urmat în clasamentul Forbes de Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu o avere de 350,7 miliarde de dolari, apoi de Mark Zuckerberg, directorul Meta, cu o avere de 245,8 miliarde de dolari.
După ce a absolvit Universitatea din Pennsylvania și a renunțat la Stanford, Elon Musk a vândut o companie de software de editare online producătorului de calculatoare Compaq pentru peste 300 de milioane de dolari în 1999.
Următoarea sa companie a fuzionat în cele din urmă cu PayPal, iar după ce a părăsit-o, antreprenorul de origine sud-africană a fondat SpaceX în 2002, apoi s-a alăturat Tesla în 2004.
Elon Musk a cofondat șapte companii, inclusiv producătorul de mașini electrice Tesla, producătorul de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI, notează Forbes.
- El deține aproximativ 12% din Tesla, în care a investit pentru prima dată în 2004 și pe care o conduce ca CEO din 2008.
- SpaceX, fondată în 2002, valorează 400 de miliarde de dolari pe baza unei oferte publice private de cumpărare din august 2025. Musk deține o participație estimată la 42%.
- Musk a cumpărat Twitter în 2022 printr-o tranzacție care o evalua la 44 de miliarde. A fuzionat-o cu xAI în martie, într-o tranzacție care evaluează compania combinată la 113 miliarde de dolari, inclusiv datoriile.
- Musk a fondat, de asemenea, startup-ul de săpat tuneluri The Boring Company și compania de implanturi cerebrale Neuralink. Cele două startup-uri au strâns împreună aproximativ 2 miliarde de dolari de la investitori privați.