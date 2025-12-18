Avertisment de la Berlin: Fără acordul comercial UE-Mercosur, blocat de mai multe state, Germania nu va putea să plătească mai mult la bugetul UE

„Dacă Germania nu revine la statutul de națiune puternic exportatoare, atunci nu vom putea, din punct de vedere economic și financiar, să suportăm sarcini suplimentare pentru un cadru financiar multianual în creștere”, a spus un înalt oficial din partidul cancelarului Friedrich Merz, citat de Politico.

Un parlamentar german de rang înalt, membru al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, a adresat un avertisment țărilor care blochează acordul comercial UE-Mercosur: fără astfel de acorduri, Germania nu va putea contribui cu sume mai mari la bugetul UE.

„Germania este o națiune exportatoare, de care, întâmplător, beneficiază și toate celelalte țări ale UE”, a declarat miercuri Sepp Müller, vicepreședintele grupului parlamentar conservator al lui Merz din Bundestag, când a fost întrebat despre influența pe care o are Germania în negocierile în curs privind acordul comercial cu blocul latino-american.

„Dacă Germania nu revine la statutul de națiune puternic exportatoare, atunci nu vom putea, din punct de vedere economic și financiar, să suportăm sarcini suplimentare pentru un cadru financiar multianual în creștere”, a adăugat el, referindu-se la propunerea de buget a Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034, în valoare de 2 trilioane de euro, care se află în prezent în discuție.

„Acum Europa trebuie să decidă: dorește să readucă economia germană pe calea creșterii și, astfel, să sprijine și să dezvolte cel mai mare contribuabil net la bugetul european?”, a întrebat acesta.

Vorbind în Bundestagul german înaintea summitului UE de joi, și cancelarul Friedrich Merz și-a exprimat frustrarea față de dezacordurile persistente care blochează acordul comercial Mercosur.

Merz cere aprobarea acordului

Acordul, negociat de peste 25 de ani, este aproape de finalizare, dar Franța și Italia solicită o amânare pentru a finaliza garanții suplimentare menite să protejeze fermierii europeni de concurența crescută din America de Sud.

Fermierii din mai multe state, inclusiv România, consideră că în acest moment, acordul nu oferă garanții pentru eventualele pierderi generate de importurile mai ieftine agricole din America de Sud.

Doar dacă aceste state vor da undă verde, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va putea zbura sâmbătă, a doua zi după summitul UE, în Brazilia pentru a semna acordul.

„Capacitatea de acțiune a Uniunii Europene se măsoară și prin faptul că, după 26 de ani de negocieri, suntem în sfârșit în măsură să încheiem acest acord comercial și, astfel, să avansăm rapid cu acordurile comerciale negociate în Mexic și Indonezia”, a declarat Merz.

„Dacă în situația în care ne aflăm astăzi, în vremurile în care trăim astăzi, încă ne certăm asupra detaliilor acordurilor comerciale majore pe care noi, europenii, dorim să le încheiem cu mari zone economice din întreaga lume, atunci cei care fac acest lucru încă nu înțeleg corect prioritățile pe care le stabilim acum”, a spus el.

Întrebat despre comentariile lui Müller, purtătorul de cuvânt al cancelarului, Stefan Kornelius, a declarat: „Politica guvernului este de a implementa Mercosur. Bugetul este o altă problemă. Un buget funcționează numai dacă avem creștere economică”.

Germania contribuie anual cu aproximativ 47 de miliarde de euro la bugetul UE, ceea ce corespunde cu aproximativ 23,6% din finanțarea acestuia și peste 1% din produsul intern brut al Germaniei.

Dacă Germania își menține aproximativ cota actuală din buget, contribuția sa anuală ar crește la aproximativ 67,3 miliarde de euro în următorul ciclu fiscal.

Franța și Italia, vocile critice

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a declarat miercuri că nu este pregătită să susțină un acord comercial între UE și blocul comercial sud-american Mercosur, reducând astfel speranțele de finalizare a acordului în zilele următoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urma să se deplaseze în Brazilia la sfârșitul acestei săptămâni pentru a semna acordul, încheiat în urmă cu un an, după un sfert de secol de negocieri cu blocul format din Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Meloni s-a alăturat însă Franței în solicitarea unei amânări a aprobării acordului, care este respins și de alte țări, printre care Polonia.

„Guvernul italian a afirmat întotdeauna în mod clar că acordul trebuie să fie benefic pentru toate sectoarele și că, prin urmare, este necesar să se abordeze, în special, preocupările fermierilor noștri”, a declarat Meloni, adresându-se camerei inferioare a parlamentului.

Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre statele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, care ar înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE în virtutea acestui acord, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice, potrivit criticilor.