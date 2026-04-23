Avertisment de la Moscova în privința bombardierelor franceze nucleare: „Evident, armata noastră va fi obligată”

Moscova a avertizat joi că orice țară europeană care acceptă desfășurarea de bombardiere strategice franceze cu capacitate nucleară se va transforma într-o țintă a atacurilor forțelor Rusiei în cazul unui conflict, informează Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în martie planuri de extindere a arsenalului nuclear al țării și a declarat că Franța ar putea permite partenerilor săi europeni să găzduiască temporar aeronavele sale dotate cu arme nucleare.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Aleksandr Grușko, a declarat într-un interviu publicat joi că aceasta face parte dintr-o „consolidare necontrolată” a potențialului nuclear al NATO, care reprezintă o amenințare strategică pentru Rusia.

El a subliniat îngrijorarea Moscovei cu privire la potențialele desfășurări de avioane franceze cu capacitate nucleară în alte țări europene. Macron a declarat că Parisul discută astfel de aranjamente cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

„Evident, armata noastră va fi obligată să acorde o atenție deosebită acestei probleme în contextul actualizării listei de ținte prioritare în cazul unui conflict major”, a declarat Grușko pentru Russia Today.

„Prin urmare, în loc de consolidarea declarată de către Franța a apărării aliaților săi, cărora, apropo, nu le oferă garanții ferme, securitatea acestor țări este, de fapt, slăbită”, a mai spus el, potrivit Agerpres.

Inițiativa lui Macron face parte dintr-un efort al statelor europene membre NATO de a-și asuma o mai mare responsabilitate pentru propria apărare, după criticile frecvente la adresa Alianței Nord-Atlantice lansate de președintele american Donald Trump și în lumina amenințărilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO.

Grușko a declarat că orice viitor dialog privind armele nucleare va trebui să ia în considerare capacitățile combinate ale NATO, inclusiv arsenalele francez și britanic, precum și cel al SUA.

NATO a criticat săptămâna aceasta Rusia și China pentru politicile lor privind armele nucleare și a îndemnat ambele țări să colaboreze cu SUA pentru a stabili o mai mare stabilitate și transparență la o conferință care se va deschide săptămâna viitoare la ONU, la New York, pentru a revizui funcționarea tratatului de neproliferare nucleară.