Avertisment: Dispozitive cruciale fabricate de gigantul german Siemens pot fi piratate, pe fondul temerilor că Iranul va ataca instalațiile de apă

Mai multe agenții guvernamentale americane au avertizat că hackeri neidentificați încearcă să penetreze dispozitivele fabricate de gigantul german Siemens, utilizate pentru monitorizarea și operarea facilităților de apă și a altor sisteme de infrastructură critică, potrivit unui aviz de securitate cibernetică publicat miercuri și citat de Reuters.

Avertismentul vine pe fondul unor incidente cibernetice pe scară largă care au vizat sistemele locale de alimentare cu apă din mai multe state în ultimele săptămâni, în cadrul unor atacuri despre care experții în securitate cibernetică suspectează că au legătură cu Iranul.

Avizul descrie o „amenințare activă” la adresa tuturor controlerelor logice programabile din seria S7 de la Siemens din mai multe sectoare de infrastructură critică, inclusiv din industria prelucrătoare, energie, apă și ape uzate, industria chimică, alimentară și agricolă, conform avertismentului emis de Agenția Națională de Securitate (NSA), FBI, Departamentul Energiei, Agenția pentru Protecția Mediului și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură din cadrul Departamentului Securității Interne al SUA.

În funcție de circumstanțele specifice, compromiterea acestor dispozitive ar putea duce la întreruperea proceselor critice, incidente de siguranță, perioade de nefuncționare sau deteriorarea echipamentelor, compromiterea datelor sensibile, încălcări ale conformității unor produse și efecte în cascadă asupra sistemelor interconectate, a avertizat guvernul american.

Siemens, cel mai mare conglomerat european de companii din domeniul ingineriei, nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

Conform avertismentului, hackerii folosesc inteligența artificială (AI) pentru a reduce semnificativ nivelul de expertiză tehnică și timpul necesar pentru dezvoltarea unor exploatări capabile să compromită cu succes sistemele, au mai afirmat agențiile.