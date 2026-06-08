Avertisment dur înainte de referendumul cu potențial istoric, care ar putea limita populația Elveției la 10 milioane

Elveția votează în cadrul unui referendum pentru a stabili dacă să-și limiteze populația la 10 milioane de oameni. FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Companiile și angajatorii se tem că decizia limitării populației ar lovi economia, ar reduce accesul Elveției la forță de muncă calificată și ar afecta relațiile cu Uniunea Europeană, cea mai mare piață de export a țării, scrie Reuters.

Elveția votează pe 14 iunie în cadrul unui referendum pentru a stabili dacă să-și limiteze populația la 10 milioane de oameni.

Unii comentatori au spus că momentul ar putea fi un „Brexit elvețian”, avertizând asupra unui posibil șoc economic, în cazul în care propunerea ar fi adoptată.

Susținătorii limitării, o măsură promovată de Partidul Popular Elvețian (SVP), spun că creșterea populației pune la încercare infrastructura locală, drumurile și transportul public până la limite, în vreme ce crește chiriile și criminalitatea.

Companiile și angajatorii se tem însă că decizia ar limita accesul Elveției la forță de muncă calificată și ar afecta relațiile cu Uniunea Europeană, cea mai mare piață de export a țării.

Ce spun sondajele

„În calitate de cetățean elvețian, sunt foarte îngrijorat pentru viitorul țării noastre și pentru prosperitatea ei”, a declarat Martin von Moos, directorul general al hotelurilor de lux Belvoir din Ruschlikon și Sedartis din Thalwil, lângă Zurich.

„Dacă am pierde tot personalul nostru străin, hotelul pur și simplu nu ar mai funcționa”, a spus el, menționând că aproape jumătate din cei 115 angajați ai săi provin din afara Elveției.

Problema a fost analizată în detaliu în studii recente, cel mai recent sondaj arătând că 47% sunt în favoarea limitării populației și 52% împotriva.

Populația elvețiană a crescut la 9,1 milioane până la sfârșitul anului 2025, de la 7,3 milioane când a fost introdusă libera circulație a persoanelor între Elveția și Uniunea Europeană în 2002.

Străinii reprezintă acum aproape 28% din populație.

„Elveția este o țară mică, cu un teritoriu limitat, și a înregistrat cea mai mare creștere demografică în ultimii ani”, a declarat pentru Reuters deputatul SVP Yvan Pahud.

„S-ar putea să fim nevoiți să mutăm activitățile în afara Elveției”

Criticii din mediul de afaceri au atras atenția asupra prejudiciilor pe care, potrivit lor, limita de populație le-ar putea aduce uneia dintre cele mai puternice economii din Europa.

Molecular Partners, o companie de biotehnologie cu sediul la Zurich – cu mai bine de 50% dintre angajați străini – a declarat că deja este dificil să găsească personalul de care are nevoie.

„S-ar putea să fim nevoiți să mutăm activitățile în afara Elveției”, a declarat un reprezentant al companiei, citat de Reuters.

Rudolf Minsch, economist-șef al asociației de afaceri Economiesuisse, a declarat că plafonul reprezintă o „încercare populistă” de a rezolva probleme complexe printr-o limită simplistă și artificială.

„Vinde iluzia unui prânz gratuit și nu va rezolva problemele noastre legate de locuințe sau trafic”, a spus Minsch.

O populație în curs de îmbătrânire

La fel ca multe țări europene, Elveția se confruntă cu o populație în curs de îmbătrânire.

Până în 2055, ponderea populației elvețiene cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani va scădea de la 60% la 56%, potrivit Oficiului Elvețian de Statistică.

În același timp, ponderea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani va crește la 27%, de la 21% în prezent.

Oponenții plafonului susțin că mulți dintre noii veniți sunt antreprenori care au contribuit la dezvoltarea economiei elvețiene, citând companii renumite precum Nestle, Swatch și ABB, care au fost înființate în totalitate sau parțial de străini.

Conform unui studiu realizat în 2023 de Avenir Suisse, 39% dintre fondatorii de companii din Elveția erau străini.

Efecte posibile ale limitării populației

Referendumurile sunt o piatră de temelie a politicii elvețiene, alegătorii mergând la urne de patru ori pe an pentru a decide asupra diverselor chestiuni naționale și regionale.

Conform celei mai recente propuneri, dacă populația Elveției ar depăși 9,5 milioane – un prag prevăzut pentru 2031 – guvernul ar fi obligat să ia măsuri pentru a împiedica atingerea pragului de 10 milioane, estimat pentru 2042.

Concret, la 10 milioane, Berna ar fi obligată să denunțe acordurile internaționale care încurajează creșterea populației.

Printre acestea se numără acordul cu UE care permite libera circulație a persoanelor, o condiție a rețelei complexe de acorduri elvețiene cu Bruxelles-ul care oferă țării acces la piața unică europeană.

Va fi creșterea economică afectată?

Claude Maurer, economist-șef la institutul de cercetare BAK Economics, a declarat că, în cazul în care Berna ar renunța la acordurile sale bilaterale, creșterea economică a Elveției între 2028 și 2045 ar fi cu 7,1% mai mică, ceea ce echivalează cu o pierdere de 685 de miliarde de franci elvețieni (867 de miliarde de dolari).

Creșterea economică ar încetini, în timp ce inflația, alimentată de creșterile salariale, ar putea determina majorarea ratelor dobânzilor, a afirmat Maurer.

Thomas Matter, un alt parlamentar din SVP și bancher, a respins aceste îngrijorări, calificându-le drept alarmiste.

Doar unul din zece imigranți era un lucrător cu competențe căutate, iar rata de creștere a PIB-ului pe cap de locuitor a scăzut de la creșterea imigrației, a spus Matter.

„Nu suntem împotriva imigrației, dar aceasta trebuie să fie moderată și controlată, astfel încât să aducem oamenii potriviți”, a spus el.

„Înainte aveam o imigrație calitativă, acum avem o imigrație cantitativă. Elveția are aceeași suprafață ca în 1848, iar tot mai mulți oameni trăiesc în același spațiu.”

Marile companii spun „Nu” la referendum

Giganții corporativi elvețieni Roche, Nestle, ABB, UBS și Novartis au criticat cu toții plafonul.

„Respingem inițiativa”, a declarat Roche, adăugând că un vot „da” ar pune în pericol acordurile cu UE și ar agrava lipsa de muncitori calificați. „Companiile depind de accesul la muncitori calificați – în special din UE”, a spus el, potrivit Reuters.

Hotelierul von Moos, care este și președintele asociației hotelurilor elvețiene, a declarat că unele hoteluri ar putea fi nevoite să-și înceteze activitatea, prețurile ar crește, iar vizitatorilor din afara Europei le-ar fi mai greu să vină în Elveția.

„Noi numim această inițiativă un lup în blană de oaie. Este un mesaj simplu, dar ascunde consecințe grave”, a spus el.