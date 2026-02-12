Una dintre cele mai bogate țări din Europa va decide prin referendum dacă să limiteze populația la 10 milioane de locuitori

Referendumul privind limitarea migrației ar putea pune în pericol acordurile Elveției cu UE și ar putea afecta grav economia, au avertizat criticii propunerii, citați de The Guardian și Swiss Info.

Elveția va vota în această vară pe tema unei propuneri a Partidului Popular Elvețian (SVP) de a limita populația țării la 10 milioane de locuitori.

Guvernul a anunțat miercuri că referendumul privind inițiativa SVP „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, întâmpinat cu opoziție în ambele camere ale parlamentului și în rândul comunității de afaceri și servicii financiare, va avea loc pe 10 iunie, scrie The Guardian.

Inițiativa ar obliga guvernul și parlamentul elvețian să ia măsuri în cazul în care populația permanentă a țării, care în prezent este de 9,1 milioane de locuitori, depășește 9,5 milioane, refuzând accesul noilor veniți, inclusiv solicitanților de azil și familiilor rezidenților străini.

Dacă populația ajunge la 10 milioane, vor intra în vigoare restricții suplimentare, iar dacă numărul nu începe să scadă, guvernul va fi obligat să se retragă din acordul de liberă circulație pe care îl are cu UE, de departe cea mai mare piață de export a sa.

Inițiativa, au avertizat criticii, ar pune în pericol acordurile cu UE și ar paraliza economia.

27% dintre rezidenții elvețieni nu sunt cetățeni ai țării

Populația Elveției a crescut de aproximativ cinci ori mai repede decât media statelor membre UE înconjurătoare în ultimul deceniu, deoarece succesul său economic a atras atât lucrători cu calificare redusă, cât și expați bine plătiți.

Conform datelor guvernamentale, aproximativ 27% dintre rezidenții elvețieni nu sunt cetățeni ai țării.

SVP, cel mai mare partid politic din țară, afirmă că „explozia demografică” determină creșterea chiriilor și suprasolicită infrastructura și serviciile publice.

Partidul, care a ieșit pe primul loc în toate alegerile din 1999 până în prezent, militează de mult timp împotriva imigrației, evidențiind infracțiunile comise de străini și publicând imagini cu cuțite însângerate, criminali cu glugă și femei speriate.

Schimbările radicale pe care le propune frecvent, cum ar fi propunerea din 2016 de a-i expulza automat pe imigranții găsiți vinovați inclusiv de infracțiuni minore și planul din 2020 de a pune capăt liberei circulații cu UE, nu au avut în general prea mult succes.

48% dintre alegători ar susține actuala inițiativă. Cine se opune

Sistemul elvețian de democrație directă permite cetățenilor să propună așa-numitele inițiative populare, care sunt supuse unui referendum dacă obțin 100.000 de susținători în 18 luni.

Acestea sunt un instrument apreciat de mult timp de SVP, dar doar aproximativ 10% dintre inițiativele populare sunt adoptate.

Cu toate acestea, un sondaj realizat în decembrie a relevat un sprijin larg din partea a 48% dintre alegători pentru actuala inițiativă, reflectând sentimentele profund divizate cu privire la cât de deschisă trebuie să fie țara într-o lume în rapidă schimbare.

Oponenții, printre care se numără multinaționale precum Roche, UBS și Nestlé, susțin că propunerea ar pune în pericol acordurile bilaterale cu UE, inclusiv acordul încheiat anul trecut privind accesul la piața unică, de care depinde o mare parte din prosperitatea Elveției.

Economiesuisse, un important grup de lobby al mediului de afaceri, a vorbit despre o „inițiativă a haosului” și a avertizat că multe companii elvețiene se bazează pe lucrătorii din UE și din alte țări europene, fără de care vor fi nevoite să se relocheze în străinătate, afectând veniturile fiscale și serviciile.

Partidele rivale au afirmat că o relație strânsă cu Europa este singura opțiune a Elveției: aproximativ jumătate din totalul exporturilor țării sunt destinate UE. Asociațiile patronale au afirmat că populația va crește în principal prin creșterea naturală și speranța de viață mai lungă.

Ce spune statistica oficială

Un raport oficial al Oficiului Federal de Statistică (FSO), a spus anul trecut că populația Elveției este estimată să crească până la 10,5 milioane până în 2055, în principal datorită imigrației, potrivit publicației elvețiene Swiss Info.

Potrivit raportului, începând cu 2035, creșterea naturală a populației – diferența dintre numărul nașterilor și al deceselor – va fi negativă. Creșterea va proveni, așadar, exclusiv din migrație și va depinde din ce în ce mai mult de situația economică a țării.

Oficiul de statistică a calculat alte două scenarii: o prognoză „ridicată” anticipează o populație de 11,7 milioane în 2055, iar o prognoză „scăzută”, o populație de 9,3 milioane.