Avertisment dur pentru FCSB: „Pot păți ce au pățit anul trecut!”. De cât timp are nevoie Reghecampf

Ioan Andone, nume important din istoria clubului Corvinul Hunedoara, a reacționat după victoria obținută de echipa antrenată de Florin Maxim în fața celor de la FCSB, scor 1-0, în etapa a 15-a din SuperLiga.

Prezent pe Arena Națională, Andone a comentat situația și problemele celor de la FCSB. La finalul turului sezonului regulat, echipa roș-albastră se află pe locul 8, cu 21 de puncte.

„Cei de la FCSB au întâlnit o echipă bine organizată, care nu s-a deschis. Sunt meciuri şi meciuri. În alt colectiv aveau rezultate, acum nu au. Muhar e un punct cheie, dacă îl opreşti…Korenica ajunsese fundaş dreapta, ce să mai zic.

Pe FCSB am văzut-o în două sau 3 meciuri, probabil se văd antrenamentele mai dure, schimbarea antrenamentelor, de asta sunt obosiţi. FCSB s-a impus şi prin potenţă în celelalte meciuri. Nu poţi spune că Drăguş sau Muhar nu au valoare.

FCSB dacă continuă aşa şi nu-şi rezolvă problemele, poate să păţească ce a păţit anul trecut (n.r. să ajungă să joace în play-out). E un club bogat, cu bani, jucătorii vor să ajungă la FCSB, şi atunci în iarnă poate face 4 transferuri şi să fie altă echipă după pregătire”, a declarat Andone la Digi Sport, citat de primasport.ro.

În privința băncii tehnice a bucureștenilor și a timpului necesar pentru schimbări, Andone a adăugat: „Lui Reghe (antrenorul Laurențiu Reghecampf) îi trebuie 3-4 luni, pentru că el nu ştie ce s-a făcut în vară. Trebuie timp, nu poţi face peste noapte, mai ales că pretenţiile sunt mari. Poţi face repede pentru o echipă care se luptă la retrogradare, rezolvi problemele defensive, dar peste noapte să te duci la atac nu poţi”.

Ioan Andone, despre Corvinul: „O văd în play-off”

Corvinul Hunedoara ocupă locul 7, cu 22 de puncte, la două lungimi în spatele celor de la Farul Constanța, de pe 6. Andone crede că formația hunedoreană poate urca în clasament.

„Am fost în Consiliul de Administraţie la Corvinul. Eram 5 oameni, eu eram preşedintele. Am fost 5 ani, dar nu am mai avut timp. Am mai fost la un meci cu Csikszereda, la Arad, ăsta a fost al doilea.

Norocul ţi-l faci cu mâna ta. Corvinul a făcut o partidă extraordinară pentru deplasare. Cei de la FCSB nu au… Am văzut multe lucruri, Drăguş, care pleca de acolo. M-am bucurat tare mult de victoria Corvinului. I-au băgat pe cei de la Steaua (n.r. – FCSB) sub ei.

Mi-a plăcut ambiţia, agresivitatea jucătorilor Corvinului, nu au cedat la contacte fizice, au câştigat duelurile. E o victorie muncită, corectă. Până la urmă, şi FCSB a avut ocazii.

Jos pălăria pentru Corvinul, dacă continuă pe aceeaşi linie o văd în play-off. Să fie surpriza play-off-ului, ca Argeş anul trecut”.