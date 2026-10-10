Avertisment pentru FCSB înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu sunt convins că va câștiga diseară”

Fostul portar Bogdan Lobonț avertizează FCSB înaintea meciului cu Oțelul Galați, primul pentru Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Lobonț a explicat că o evaluare corectă a echipei necesită răbdare și a evidențiat riscurile directe care decurg din metodele de pregătire diferite aduse de noul antrenor. Totuși, acecsta consideră că motivația vestiarului va fi la cote maxime, fiecare fotbalist căutând să-și câștige locul în primul 11.

„Eu aș analiza FCSB după 10 meciuri sau după pauza din noiembrie. Riscul major când se schimbă un antrenor, știm foarte bine cum au lucrat Reghe cu Neubert înainte la FCSB, este cel legat de accidentări.

Sunt metode de pregătire diferite. E vorba de încărcătură, care e mult mai mare acum. Nu sunt convins că FCSB va câștiga diseară, dar toți vor vrea să demonstreze lui Reghe și domnului Becali că merită să fie în echipă”, a spus Bogdan Lobonț, potrivit Sport.ro.

FCSB – Oțelul va avea loc sâmbătă, de la ora 21:30. Înaintea meciului, gruparea bucureșteană se află pe locul 11 în SuperLiga, cu 12 puncte, în timp ce echipa gălățeană ocupă locul 14, cu 10 puncte.