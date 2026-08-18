Avertisment venit de la vârful BNR: Suntem în fața unui semnal pe care România nu trebuie să-l ignore

Nivelul semnificativ mai redus al investiţiilor străine directe din primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, are trei explicaţii principale, legate de distribuţia dividendelor, reducerea profitabilităţii operaţionale (corelată cu încetinirea economiei) şi o conjunctură specifică, susţine prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului BNR, prima explicație este legată de distribuţia dividendelor, iar efectele sale se vor corecta cel puţin parţial în a doua parte a anului.

„A doua ţine de reducerea profitabilităţii operaţionale (corelată cu încetinirea economiei), iar cea de-a treia este asociată unei conjuncturi specifice. ISD alături de fondurile europene contribuie la finanţarea deficitului de cont curent prin fluxuri negeneratoare de împrumuturi suplimentare, ceea ce este important din perspectiva sustenabilităţii echilibrelor macroeconomice.

Ca urmare a evoluţiilor descrise mai sus, pentru moment, componenta care nu generează datorie se restrânge, iar finanţarea se deplasează către instrumente ce vor conduce la o creştere a datoriei externe”, a explicat Badea, într-un articol transmis marţi Agerpres.

Potrivit acestuia, deciziile privind repartizarea profitului – cât se distribuie şi cât se reinvesteşte – sunt sensibile la percepţia asupra perspectivelor economice şi la gradul de predictibilitate a cadrului în care operează companiile. Din această perspectivă, evoluţia consemnată în primul semestru transmite un semnal care nu poate fi ignorat.

E nevoie de bugetul pe anul viitor cât mai repede

„Pentru a inversa această tendinţă şi a consolida credibilitatea în faţa partenerilor internaţionali, în opinia mea este necesar ca politicile guvernamentale să ofere repere certe, iar o măsură primordială este finalizarea şi asumarea timpurie a bugetului pentru anul viitor”, recomandă prim-viceguvernatorul băncii centrale.

Pe de altă parte, el susţine că fondurile europene, în special componentele de tip grant, nu mai reprezintă doar un sprijin pentru investiţia publică, ci una dintre puţinele resurse semnificative ce permit finanţarea dezechilibrului extern fără a majora stocul de datorie, astfel încât maximizarea gradului de absorbţie este un obiectiv prioritar.

„Granturile europene au devenit pentru România una dintre sursele consistente de capital extern ce nu generează datorie, într-un context în care cealaltă sursă tradiţională (investiţiile străine directe – ISD) s-a comprimat semnificativ în perioada curentă. Maximizarea gradului de absorbţie a acestora rămâne un obiectiv naţional prioritar”, arată sursa citată.

Leonardo Badea consideră că, pentru România, miza este mai importantă decât faptul ca investiţiile ajută la finanţarea deficitului de cont curent. Ele aduc tehnologie, know-how şi integrarea companiilor locale în lanţuri internaţionale de valoare.

Unul dintre motoarele încurajării investiţiilor străine este reprezentat, însă, de încrederea într-un climat favorabil afacerilor, atât pe plan intern cât şi internaţional. „Capitalul acumulat poate avea rol de amortizor vis a vis de unele riscuri specifice investiţiilor, însă, în perioade caracterizate de un nivel semnificativ de ambiguitate, investitorii pot amâna unele decizii, ce în final determină unele externalităţi negative asupra mediului macro-financiar”, a mai precizat reprezentantul BNR.

Reducere de 80%

Potrivit datelor publicate recent de banca centrală, investiţiile străine directe ale nerezidenţilor au însumat, în primul semestru al anului 2026, 669 de milioane de euro, faţă de 3,72 miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2025, ceea ce echivalează cu o reducere de aproximativ 82%.

„Descompunerea pe componente a evoluţiei ISD în primul semestru al acestui an arată că toate cele trei componente au contribuit la scădere: din cele aproximativ 3,05 miliarde de euro cu care semestrul I 2026 se situează sub perioada corespunzătoare din 2025, circa 1,2 miliarde provin din profiturile reinvestite, 0,75 miliarde din participaţiile la capital, iar 1,1 miliarde din creditele intra-grup. Totodată, concentrarea evoluţiei în trimestrul al doilea este evidentă. În acest interval, fluxul total al investiţiilor nerezidenţilor a fost negativ, în cuantum de 521 milioane de euro, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel trimestrial din 2013 şi până în prezent”, se arată în articolul citat.

Leonardo Badea a explicat, în context, că determinantul principal al evoluţiei investiţiilor străine directe în perioada curentă îl constituie componenta profiturilor reinvestite, care a consemnat un sold negativ de 1,124 miliarde de euro. Acesta se calculează ca diferenţă între profitul obţinut de companiile cu capital străin şi dividendele distribuite acţionarilor. Un rezultat negativ arată că dividendele repartizate în perioada de raportare au depăşit profitul realizat. O astfel de situaţie survine, de regulă, atunci când se distribuie un volum ridicat de dividende (din profiturile aferente perioadelor anterioare) iar profitabilitatea curentă se reduce (ceea ce este explicabil în contextul încetinirii economiei, al riscurilor în creştere şi al nivelului sporit de incertitudine), comentează el.

O posibilă revenire parțială în a doua parte a anului

Totodată, distribuirea profitului aferent exerciţiului financiar precedent are loc, de regulă, în prima parte a anului, până cel târziu în luna iunie. Prin urmare, o parte din reducerea menţionată în semestrul întâi reflectă o concentrare sezonieră a plăţilor de dividende, iar în a doua parte a anului indicatorul ar putea consemna o revenire parţială. Efecte similare au fost observate şi în alţi ani. Astfel, profiturile reinvestite au fost negative în trimestrul al doilea în fiecare dintre ultimii trei ani (minus 723 milioane de euro în 2024 şi minus 390 milioane în 2025), ceea ce confirmă concentrarea distribuirilor de dividende în această parte a anului, aminteşte Leonardo Badea.

„Valoarea din 2026 este însă cu aproximativ 55 la sută mai amplă decât cea din 2024, iar această diferenţă sugerează o reducere efectivă a profitabilităţii operaţionale a companiilor cu capital străin, şi nu doar un efect de calendar. Datele privind profiturile sunt deocamdată provizorii şi se bazează pe estimări ale firmelor, astfel încât interpretarea rămâne sub rezerva unor revizuiri ulterioare.

Factorului descris mai sus i se adaugă, cu o contribuţie mult mai redusă, nivelul uşor negativ al participaţiilor la capital. Specific pentru perioada menţionată, nivelul negativ al participaţiilor la capital se poate explica, printre altele, prin corelare cu tranzacţia importantă asociată vânzării unui lanţ important de magazine de retail, de la o entitate nerezidentă către una rezidentă”, a mai arătat prim-viceguvernatorul BNR.