Avertisment Wizz Air: Scumpire a zborurilor din cauza bagajului de cabină obligat să fie gratuit

Noile propuneri europene privind drepturile pasagerilor și regulile referitoare la bagaje pot avea consecințe directe asupra prețului biletelor de avion, atenționează Mauro Peneda, Managing Director în cadrul Wizz Air Malta. Potrivit acestuia, dacă operatorii aerieni vor fi obligați să includă gratuit un bagaj suplimentar de cabină, costurile suplimentare vor fi greu de absorbit fără ajustări ale tarifelor.

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