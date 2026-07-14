De la Berlin, comandantul forțelor aeriene ale Germaniei lansează un avertisment pentru toată Europa: „În acest moment, nu avem timp”

Șeful forțelor aeriene ale Germaniei a avertizat că Berlinul trebuie să cumpere deocamdată arme cu eficacitate dovedită, precum avioanele de vânătoare din SUA, pentru a contracara amenințarea reprezentată de Vladimir Putin, în condițiile în care Europa își dezvoltă propria industrie de apărare pe termen lung, scrie Politico.

„Dacă misiunea forțelor aeriene, sau a puterii aeriene a NATO, este să fim pregătiți cât mai repede posibil, s-ar putea să fim nevoiți să achiziționăm sisteme disponibile pe piața comercială”, a declarat generalul-locotenent Holger Neumann, comandantul Luftwaffe.

Astfel de sisteme s-ar putea să nu îndeplinească toate cerințele Germaniei, a spus el, dar ar putea fi totuși „cea mai bună opțiune pe care o poți cumpăra acum pentru următorii câțiva ani”.

„Dezvoltarea propriilor noastre capacități necesită timp. În acest moment, nu avem timp”, a spus Neumann în interviul acordat Politico.

Planul european

Comentariile sale vin pe fondul eforturilor UE de a direcționa mai multe cheltuieli de apărare către producătorii europeni, reducând dependența de principalii furnizori americani, pe măsură ce țările europene se reînarmează rapid pentru a descuraja Rusia.

Uniunea Europeană utilizează noi instrumente de finanțare pentru a încuraja țările să efectueze achiziții comune și să consolideze baza industrială de apărare a blocului.

Noile reguli pentru proiectele finanțate de UE limitează participarea țărilor din afara blocului, inclusiv SUA, la cel mult 35% din valoarea unui proiect – lucru care a stârnit nemulțumirea oficialilor americani.

Cu toate acestea, efortul industrial al UE este pe termen lung, în timp ce nevoile militare sunt imediate.

Neumann a afirmat că industria europeană dispune de capacități solide, dar nu a dezvoltat tehnologie de ultimă generație în același ritm ca Statele Unite.

Avioane F-35

Cel mai clar exemplu este avionul american Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Berlinul a aprobat, în decembrie 2022, achiziția a 35 de avioane de vânătoare stealth F-35A, în valoare de 8,3 miliarde de euro, iar aceste aeronave vor înlocui avioanele Tornado, care îmbătrânesc.

„În cadrul Luftwaffe există idei privind achiziționarea unui număr mai mare de avioane F-35”, a spus el. „Decizia, desigur, aparține Ministerului Apărării. Și încă nu s-a luat nicio decizie”, a adăugat oficialul militar.

Discuția a căpătat un caracter de urgență de când Germania și Franța au renunțat, în iunie, la planurile de a dezvolta în comun avionul de vânătoare de generația a șasea, care se află în centrul programului Future Combat Air System (FCAS), în urma disputelor dintre Airbus și Dassault privind conducerea și repartizarea sarcinilor.

Germania achiziționează, de asemenea, o nouă tranșă de avioane Eurofighter, care urmează să fie livrate între 2031 și 2034. Neumann a precizat însă că, după acea dată, nu ar mai trebui să aibă loc alte achiziții de avioane de generația a patra.

Neumann a afirmat că soluția finală ar trebui să rămână europeană, fie prin aderarea la un proiect existent, fie prin dezvoltarea unui nou avion împreună cu partenerii. Însă niciuna dintre aceste căi nu pare să poată livra un avion de vânătoare până în 2035.

„Întrebarea este ce se va întâmpla între timp”, a spus el.