Avertismentul Consiliului Concurenței după anunțurile de creștere a prețurilor unor alimente

Declarațiile prin care sunt anunțate intenții de a crește prețurile „pot duce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creștere artificială a prețurilor pe piață”, a avertizat luni Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Astfel de acțiuni sunt sancționate de legea concurenței, atenționează autoritatea.

Consiliul Concurenţei a atras atenţia, luni, că fiecare companie trebuie să îşi stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preţ ce ar trebui practicat pot intra sub incidenţa prevederilor Legii Concurenţei.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creștere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, susține Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autoritatea de concurență atrage atenţia și că o asociaţie poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurenţă atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă de aceasta influenţează comportamentul companiilor, afectând concurenţa dintre ele.

Astfel, Consiliul Concurenței recomandă companiilor să evite orice practici care ar putea încălca legislaţia concurenţei și să se adreseze instituției cu privire la compatibilitatea inițiativelor lor cu legislația în domeniu. Potrivit legii concurenței, comercianții găsiți vinovați de astfel de nereguli riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Noi scumpiri ale alimentelor, după Paște, anunțate de diverse asociații

Avertismentul Consiliului Concurenței vine după ce în ultima perioadă mai multe asociații au anunțat posibile noi creșteri de prețuri, pe fondul majorării prețurilor la carburanți , în urma războiului din Iran.

Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar după Paşte vor fi noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia electrică, gaz şi combustibil, a declarat duminică Aurel Popescu, preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară – Romalimenta, citat de Agerpres.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Aurel Popescu pentru Agerpres.

El a acuzat lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităţilor, susținând că „Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial”.

Declarații similare au fost făcute în data de 20 martie și de Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

„În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea și produsele de panificație au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat.

Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea și produsele de panificație, probabil până la sfârșitul anului, o să avem un 8% de creștere. La fel vom avea și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”, a declarat atunci Feliciu Paraschiv, proprietar al lanţului de magazine Paco Supermarkets şi vicepreședintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România.