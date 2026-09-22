Avertismentul diferit al președintelui finlandez Alexander Stubb pentru Europa, pe fondul semnalelor privind un atac al Rusiei

Liderul de la Helsinki a spus pentru Politico că Europa nu ar trebui să „reacționeze exagerat”, întrucât Moscova urmărește să-i sperie pe aliați pentru a-i determina să-și reducă sprijinul acordat Ucrainei.

Președintele finlandez Alexander Stubb i-a îndemnat pe europeni să își păstreze calmul și să își continue viața obișnuită – dar și să se pregătească pentru atacurile hibride ale Rusiei.

Îndemnul lui Stubb, considerat un bun cunoscător al Rusiei, vine pe fondul semnalelor de alarmă trase de mai multe state europene, care anticipează o intensificare a atacurilor hibride ale Rusiei în Europa.

În ultimele zile, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Moscova ar putea trimite în viitorul apropiat drone sau rachete pe teritoriul țărilor NATO care susțin Ucraina.

Șeful serviciului de securitate ceh a avertizat și el că Rusia ar putea întreprinde „o incursiune limitată, provocări sub steag fals, o campanie masivă de influențare” în doar „câteva luni, nu ani”.

Stubb a avut un mesaj diferit. În vreme ce a admis că Europa trebuie să se pregătească pentru „atacuri hibride și de sabotaj continue” din partea Rusiei, președintele finlandez a avertizat că Europa nu ar trebui să „reacționeze exagerat”, întrucât Moscova urmărește să-i sperie pe aliați pentru a-i determina să-și reducă sprijinul acordat Ucrainei.

„De fiecare dată când reacționăm exagerat la un atac hibrid, ei au câștigat de fapt bătălia”

„Trebuie să fim foarte atenți și să înțelegem că Rusia încearcă să destabilizeze și să sperie Europa. Și de fiecare dată când reacționăm exagerat la un atac hibrid, ei au câștigat de fapt bătălia în acel mod specific”, a declarat Stubb pentru Politico în cadrul unui interviu acordat în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

„De asemenea, trebuie să înțelegem că nu este în interesul Rusiei și nici în capacitatea ei să treacă la o escaladare militară pe scară largă”, a adăugat Stubb.

„Așadar, ei vor continua să intimideze, iar noi trebuie pur și simplu să fim, așa cum spun eu, calmi, stăpâni pe noi și cu mintea limpede în această situație”, a spus el.

Laude pentru Germania

Stubb a lăudat recenta decizie a Germaniei de a atribui Rusiei responsabilitatea pentru tentativa de atac cu drone de la Leipzig: „Exact asta trebuie să faci. Trebuie să arăți cu degetul și să spui: știm ce faceți și acestea sunt consecințele”.

În schimb, însă, Stubb a subliniat „reacția exagerată” a unor servicii de informații care „practic spun că, ei bine, voi sunteți următorii” în ceea ce privește o invazie rusă.

„Nu vedem dovezi în acest sens”, a spus el, adăugând: „Considerăm că trebuie să fim vigilenți și atenți. Dar, știți, avem cea mai lungă frontieră din NATO cu Rusia, reprezintă jumătate din frontieră. Din informațiile noastre reiese că există activitate, dar nu există o amenințare militară iminentă în acest moment.”

Ce spun balticii

Oficialii din cele trei țări baltice, care se învecinează cu Rusia, s-au arătat și ei zilele trecute mai prudenți în ceea ce privește perspectiva unei invazii sau a unei alte escaladări grave, invocând resursele limitate ale Moscovei în Ucraina și avertizând că accentuarea perspectivei unui atac ar putea juca în favoarea Kremlinului.

„Nu vedem indicii ale unui atac iminent”, a declarat Normunds Mežviets, directorul general al VDD, serviciul de informații interne din Letonia, într-un interviu acordat The Guardian la sediul agenției din Riga.

El a recunoscut că există semne că Moscova se pregătește pentru acțiuni mai decisive în Europa, dar a spus că nu este clar dacă planurile fac pur și simplu parte dintr-o strategie de destabilizare.

„Rămâne o întrebare deschisă dacă au planuri directe și concrete sau dacă totul se încadrează doar în contextul eforturilor lor generale de a răspândi frica și incertitudinea în societatea occidentală”, a spus el.

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Jonatan Vseviov, a condamnat sâmbătă „panica de pe rețelele sociale” din ultimele zile cu privire la un posibil atac. „Dacă există motive să ne temem de un atac, fiți siguri: vom spune asta clar. Până atunci, păstrați-vă calmul, continuați-vă activitatea și sprijiniți Ucraina”, a scris el pe X.